Grecia elimina las últimas medidas contra el coronavirus

Grecia eliminó este lunes las últimas medidas contra la expansión del coronavirus que permanecían aún vigentes, como la obligatoriedad de usar protección facial en los medios de transporte urbanos.



Además, los funcionarios públicos no vacunados – excepto los sanitarios – ya no estarán obligados a someterse a dos test de antígenos por semana para acudir a su trabajo.



El levantamiento de las medidas entró en vigor hoy, en función de una decisión del Ministerio de Sanidad que fue publicada el domingo en el Boletín Oficial del Estado.



La única excepción al levantamiento de las medidas de protección afecta al personal sanitario y de las residencias de mayores que no están vacunados contra el SARS-CoV-2, pues ellos sí deberán seguir usando mascarilla en su trabajo.



En el último mes, Grecia ha registrado una media de 75 fallecimientos por covid por semana, mientras que desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020 unas 35.000 personas han perdido la vida por la enfermedad causada por el coronavirus.