Al menos 2 muertos y 5 heridos en dos tiroteos en Arkansas

Al menos dos personas resultaron muertas y cinco heridas en dos tiroteos ocurridos en la noche del domingo en la ciudad de Little Rock, en el estado de Arkansas, informaron hoy fuentes policiales.



La policía de Little Rock explicó en un mensaje en Twitter que ha abierto una investigación oficial tras los tiroteos que se produjeron en dos tramos de la misma calle y casi de forma simultánea.



También investiga si los hechos, que tuvieron lugar en Asher Avenue, en el oeste de la ciudad, están relacionados.



Los policías fueron alertados sobre las 21.25 hora local del domingo (02.25 GMT del lunes) de que dos personas resultaron heridas en un tiroteo cerca de la intersección de las avenidas Asher y University.



“Momentos después, cerca de Asher Avenue y Adams Street, varias personas recibieron disparos que resultaron en dos homicidios”, mientras que otras tres sufrieron heridas, dijeron las autoridades.



La policía no ha ofrecido detalles sobre la identidad de los fallecidos ni del estado de los heridos.