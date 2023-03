La familia de “Chabelo” pide privacidad para sobrellevar el duelo del actor

“Xavier López ya no está con nosotros, pero ‘Chabelo’ es eterno”, aseguró este sábado su hijo, con el mismo nombre, y quien pidió en nombre de la familia del actor, conductor y cantante mexicano privacidad para sobrellevar el duelo tras su sensible deceso a sus 88 años de edad.



“En nombre de mi madre, de mis hermanos, de toda mi familia, de mis hijos; le pedimos a todo el público que nos den la paz que necesitamos para llevar la pena de perder al pilar de nuestra familia”, expresó Xavier López Miranda.



Por la mañana, la familia López Miranda dio a conocer la muerte por “complicaciones abdominales” del histrión que diera vida por más de cinco décadas al icónico personaje televisivo “Chabelo”.



En conferencia de prensa, aclaró que ingresó al Hospital Ángeles Del Pedregal por una urgencia respiratoria, donde lo atendió su médico de cabecera, Carlos Soto.



“Ahí se descubrió que el problema no era pulmonar ni respiratorio, sino abdominal, presentando un cuadro de abdomen agudo”, detalló.



Después, dijo, sufrió un choque séptico que le quitó la vida. “Fue súbito, inesperado, fue muy rápido y gracias a Dios no sufrió mi padre”, agregó.



Señaló que el “amigo de todos los niños” que domingo a domingo reuniera a familias mexicanas frente al televisor, “fue un hombre con un gran amor al trabajo, a su trabajo, a los niños”.



“Fue un gran creativo que creó un personaje que todos conocimos y que nos acompañó durante nuestra infancia (…) Su secreto siempre fue seguir siendo niño y siempre su lema fue ‘siempre hacia adelante’”, abundó.



El mayor de los hijos del actor y también comediante mexicano dijo que la familia se queda con su legado y “el compromiso de ir adelante”.



López Miranda recordó que su padre fue “una persona muy privada” y en ese sentido insistió en “honrarlo y recordarlo de manera privada”.



Adelantó que debería de haber un homenaje público, pero detalló que en este momento la familia aún no ha tomado una decisión al respecto.



También pidió que “Chabelo” sea recordado por el gran amor que le tuvo a los niños y a su trabajo.



“Mi padre siempre dijo que es una bendición poder trabajar en lo que te gusta y eso lo hizo así toda su vida”, concluyó.



Por la partida de “Chabelo”, políticos, actores, comediantes y personajes de la vida pública en Mexico han manifestado a la familia López Miranda sus condolencias.



Entre ellos, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, la Asociación Nacional de Actores, el presiente de Televisa por donde se transmitía su programa, Emilio Azcárraga, e incluso la selección mexicana y su equipo de fútbol el Club América.



En 2012, Xavier López fue galardonado con dos certificados de Récord Guinness por sus 44 años como presentador de "En familia con Chabelo" y por su trabajo como actor durante 57 años interpretando al personaje de "Chabelo, el amigo de todos los niños".



Sin embargo, el 27 de noviembre de 2015 anunció el final de "En Familia", luego de 48 años de transmisiones continuas en la cadena Televisa.



"Todo en la vida tiene un ciclo, un principio y un final", dijo Chabelo en un vídeo divulgado en redes sociales entonces tras semanas de rumores sobre el destino de su programa.