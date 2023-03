Venezuela clama por un sistema financiero "justo" y sin sanciones económicas

El Gobierno de Venezuela llamó este sábado a los líderes que participan en la Cumbre Iberoamericana -que se desarrolla en República Dominicana- a firmar acuerdos y sumar esfuerzos que permitan la configuración de un sistema financiero internacional "justo" y libre de sanciones económicas.



"Debemos lograr los acuerdos necesarios para incidir y contar con un sistema financiero internacional justo, un sistema que se enfoque en el desarrollo y no en la politización e irrespeto. Ya basta de exclusiones por motivaciones de odio, por razones ideológicas, por razones de intolerancia política", dijo el canciller venezolano, Yván Gil, durante la plenaria, en Santo Domingo.



"No podemos hablar de 'Iberoamérica justa y sostenible' -como se llama la Cumbre- si no asumimos como compromiso transformar el modelo impuesto por las grandes potencias dominantes, sus trasnacionales y sus poderes fácticos", prosiguió.



En este sentido, el diplomático reiteró que sobre su país pesan "929 medidas coercitivas unilaterales", muchas de ellas personales, las cuales, denunció, "perjudican a todos, violan los derechos humanos, impiden el comercio justo, obstaculizan relaciones" e "impiden el desarrollo".



"Debemos accionar con más fuerza por el cese y erradicación de las prácticas neocoloniales de la aplicación de las criminales medidas coercitivas unilaterales, incluidas las personales", remarcó.



Gil criticó directamente las sanciones aplicadas por Estados Unidos, que cuestiona la legitimidad de la llamada revolución bolivariana, así como las impuestas por la Unión Europea a 3 de los países que conforman la Conferencia Iberoamericana: Cuba, Nicaragua y Venezuela.



Pese a ello, continuó, el Ejecutivo venezolano ve "con gran satisfacción" que la plenaria haya "tomado conciencia de esta situación", algo que se ha visto reflejado "en los distintos párrafos aprobados en los documentos de esta cumbre", aunque no ofreció detalles al respecto.



El canciller apostó por una "transformación" de "las realidades impuestas por los imperios, corporaciones y un modelo fracasado de desarrollismo capitalista y de concentración de riquezas que ha estimulado el cambio climático con unos impactos indeseables", una tarea que considera urgente para cerrar las brechas de pobreza y desigualdad.



El presidente venezolano, Nicolás Maduro, que en 10 años como presidente nunca ha asistido a la cita iberoamericana, suspendió su participación a esta última luego de dar positivo ayer a una prueba de covid-19, si bien el Gobierno cree que se trata de un "falso positivo" debido a dos resultados negativos obtenidos el día de hoy.