Gwyneth Paltrow dice sentir "pena" por su demandante pero que no es culpable

Gwyneth Paltrow testificó este viernes desde el estrado del juicio civil que enfrenta por un accidente de esquí en Utah que aunque siente "pena" por su demandante, no es responsable de los problemas que atraviesa.



"Lo siento mucho por él, parece que ha tenido una vida muy difícil, pero yo no causé el accidente, entonces no puedo tener la culpa de lo que le haya pasado a él después", dijo Paltrow durante el cuarto día de juicio.



La actriz de "Shakespeare in Love" está siendo demandada por 300.000 dólares acusada de haber chocado contra Terry Sanderson, un optometrista retirado, cuando ambos esquiaban en una pista en Deer Valley Resort en Utah (EE.UU.) en 2016.



Sanderson presentó la demanda contra la actriz en 2019 alegando que Paltrow había impactado contra él "por esquiar imprudentemente" y que el accidente le dejó una contusión, cuatro costillas rotas y una lesión cerebral duradera.



Además, aseguró que después del accidente la ganadora al óscar lo abandonó sin darle su nombre ni un teléfono de contacto para que pudiera contactarla en caso de necesitar ayuda.



En su versión de los hechos, totalmente opuesta a la del hombre de 76 años, Paltrow contó que se encontraba disfrutando de un día de esquí junto a su familia cuando sintió un impactó en su espalda que la tiró al piso.



"Mi cabeza estaba intentando darle sentido a lo que estaba pasando", dijo Paltrow y detalló que por un momento quedó "congelada" y pensó que se podría tratar de un acto de acoso sexual.



Este viernes, Paltrow afirmó que el accidente no se trató de un "atropello y fuga", pues aseguró que una vez pasado el incidente esperó a que el hombre se levantara y confirmara que se encontraba bien, antes de abandonar la escena para reunirse de nuevo con su familia.



También comentó que debido al "enojo" y "disgusto" que le causó el accidente le gritó a Sanderson: "¡Esquiaste directamente contra mi jodida espalda!", y se disculpó por haber "maldecido" en aquel entonces.



Paltrow contrademandó a Sanderson después de recibir la demanda en 2019 por un dólar, más los honorarios de los abogados.



El juicio comenzó el martes 21 de enero y entre los testigos que han hablado se encuentran personas cercanas al demandante, como dos de sus hijas, quienes han asegurado que la vida y personalidad de su padre cambió abismalmente desde el accidente.



Se espera que la próxima semana testifiquen los hijos de la actriz, Moses y Apple, quienes se encontraban con su madre el día del accidente, así como parte del personal de Deer Valley Resort.



Además, también se revisará una reconstrucción animada de los hechos.