China afirma que nunca pidió a TikTok que viole leyes para darle información

China "nunca ha pedido ni pedirá" a compañías o individuos que recaben información o se la proporcionen en otros país infringiendo la legislación local, aseguró hoy una portavoz de su Ministerio de Asuntos Exteriores ante un posible veto a la red social TikTok en Estados Unidos.



Mao Ning, portavoz de la Cancillería china, aseguró que el Gobierno chino "otorga una gran importancia a la protección de la seguridad y la privacidad de los datos con arreglo a la ley", al ser preguntada en rueda de prensa por la comparecencia del consejero delegado de TikTok, Shou Zi Chew, ante un comité del Congreso estadounidense.



La portavoz, citada por el portal de noticias Yicai, aseguró que Washington presupone la culpabilidad de TikTok "a pesar de que no ha ofrecido prueba alguna" de que la aplicación amenace la seguridad nacional de los Estados Unidos.



Según el rotativo oficial Global Times, Mao también denunció hoy la posibilidad de que TikTok sea vetada en EE.UU. como una "persecución política impulsada por la xenofobia".



El Ministerio chino de Comercio protestó ayer al respecto, al asegurar que Pekín "se opondría firmemente" a un veto a la aplicación después de que, según varios medios estadounidenses, Washington amenazase a la tecnológica china ByteDance -desarrolladora de la aplicación- con prohibir la red social a nivel nacional si no vende sus acciones en la popular aplicación.



Una portavoz de la cartera de Comercio aseguró, además, que una venta de TikTok "sería un asunto relativo a la exportación de tecnología" que debería "seguir los procedimientos administrativos de concesión de licencias de acuerdo con las leyes chinas".



Algunos críticos han acusado a ByteDance de tener lazos con el Partido Comunista Chino, aunque TikTok niega señalamientos de este tipo asegurando que no censura contenido ni da acceso al Gobierno chino a sus datos.



La Casa Blanca dio recientemente 30 días a las agencias federales estadounidenses para eliminar la red social TikTok de todos los dispositivos electrónicos gubernamentales.



La Comisión Europea y el Consejo de la Unión Europea también prohibieron a sus trabajadores utilizar TikTok en los teléfonos oficiales por razones de seguridad, decisión también criticada por Pekín.