Decretan el estado de emergencia en Dzhankói tras un ataque con drones en Crimea

Las autoridades de Dzhankói decretaron hoy el estado de emergencia municipal tras el ataque de anoche con drones, que dejó al menos a una persona herida en esa ciudad en el norte de la península ucraniana de Crimea, anexionada por Rusia en 2014.



La medida extraordinaria fue anunciada por el jefe de la administración de Dzhankói, Ígor Ivin, en declaraciones al canal de televisión Krym-24.



"Todas la instalaciones dañadas están bajo control. Se han organizado grupos de trabajo para evaluar los daños y pagar las compensaciones legales a los damnificados", dijo.



"Todos los drones fueros abatidos", afirmó el asesor de la jefatura de Administración de Crimea Oleg Kriuchkov, citado por la agencia oficial TASS.



Kriuchkov no precisó el número de aparatos que participaron en el ataque, pero recalcó que "tenían como objetivo instalaciones civiles".



"Uno de ellos fue derribado sobre una escuela de formación profesional de Dzhankói y cayó entre el edificio de las aulas y el albergue. Los demás fueron abatidos sobre barrios residenciales", indicó.



El asesor crimeo subrayó que en cada uno de los aparatos "había explosivos y metralla".



"La vías férreas y la infraestructura no sufrieron daños. Los trenes circulan normalmente", agregó.



El jefe de Crimea, Serguéi Axiónov, señaló en una reunión del Consejo de Ministros de la república que el trabajo de restauración comenzó en la ciudad después del ataque, y explicó que agentes del Servicio Federal de Seguridad (FSB) ruso y especialistas del Ministerio de Defensa trabajan en el lugar.



"Si fue la participación de un dron o fueron tres, los especialistas lo establecerán, los mantendremos informados del caso", agregó.



Además, el Comité de Investigación de Rusia investiga el uso de vehículos no tripulados en el ataque, según la agencia Interfax.



La inteligencia militar ucraniana informó al filo de la medianoche de que una "misteriosa explosión" destruyó en Dzhankói varios misiles de crucero rusos Kalibr que eran transportados por ferrocarril.



Aunque Ucrania no ha reconocido la autoría del ataque, el comunicado de sus servicios de inteligencia militar destacó que tras la explosión "continúa el proceso de desmilitarización de Rusia y se prepara a la península ucraniana de Crimea para la liberación".



El jefe de la Oficina de la Presidencia de Ucrania, Andriy Yermak, tuiteó anoche un mensaje con un cohete.



Dzhankói de cerca de 40.000 habitantes, se encuentra en el norte de Crimea, a unos 160 kilómetros del territorio de la región de Jersón controlado por las tropas ucranianas.



El ataque a la ciudad crimea se produjo mientras el presidente de China, Xi Jinping, se encuentra en una visita oficial a Rusia para tratar con su colega ruso, Vladímir Putin, entre otros asuntos la situación del conflicto en Ucrania.