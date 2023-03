Xi invita a Putin a visitar China este mismo año

El presidente de China, Xi Jinping, ha invitado al presidente de Rusia, Vladímir Putin, a visitar este año el país, informó él mismo al inicio de su reunión en Moscú con el primer ministro ruso, Mijaíl Mishustin.



"Ayer invité al presidente Putin a visitar China este año en un momento conveniente para él, ya que China será la sede del tercer foro internacional en el marco de la Iniciativa de la Franja y la Ruta este año", señaló Xi, según la agencia oficial TASS.



Xi dijo que el nuevo primer ministro chino, Li Qiang, dará prioridad al desarrollo de la asociación con Rusia.



El jefe de Estado chino también pidió a Mishustin que visite "lo antes posible" China.



Xi llegó a la sede del Gobierno ruso, conocida como Casa Blanca, antes de trasladarse al Kremlin para reunirse de nuevo con Putin y las respectivas delegaciones de los dos mandatarios.



Xi y Mishustin se dieron la mano para saludarse y ambos posaron delante de las banderas rusa y china para la fotografía protocolaria.



"En primer lugar, me gustaría felicitarle por su reelección como presidente de la República Popular China. Y me gustaría agradecerles sinceramente la gran atención personal que prestan al desarrollo de la amistad y la asociación entre Rusia y China", afirmó Mishustin.



El primer ministro también destacó la importancia del hecho de que Xi efectúe su primera visita al extranjero después de su reelección a Rusia. "Esto demuestra la naturaleza especial de las relaciones ruso-chinas que entran en una nueva era", subrayó.



Mishustin se mostró convencido de que en las conversaciones entre Putin y Xi se adoptarán importantes acuerdos.



"Hoy, sus conversaciones con el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Vladímirovich Putin, tendrán lugar en el Kremlin. Está previsto tomar decisiones importantes sobre el desarrollo de la cooperación ruso-china a medio plazo hasta 2030", afirmó.



Aseguró que ambos gobiernos trabajarán de forma coordinada en la implementación de los acuerdos que se alcanzarán al más alto nivel.



"En Rusia estamos sinceramente interesados en fortalecer aún más nuestra asociación integral y compromiso estratégico con China. Nuestras relaciones están al más alto nivel en toda la historia de muchos siglos e influyen en la formación de la agenda global, en la lógica de la multipolaridad", dijo el primer ministro ruso.



Mishustin señaló que la mayoría de los miembros del Gobierno ruso participa en la reunión con Xi este martes.



"La coordinación de nuestro trabajo común está garantizada por el mecanismo de reuniones periódicas entre los jefes de Gobierno de Rusia y China. Este es un formato único que incluye cinco comisiones intergubernamentales y más de 80 subcomisiones y grupos de trabajo", recalcó.



La cartera de inversiones de la Comisión Intergubernamental Ruso-China sobre Cooperación en Inversiones incluye 79 proyectos por valor de más de 165.000 millones de dólares, añadió.



Mishustin confió además en que Rusia y China llevarán el comercio a 200.000 millones de dólares ya este año, y no en 2024 como estaba previsto.



El año pasado, el comercio mutuo aumentó en casi un tercio y se acercó a 190.000 millones de dólares.



El primer ministro ruso enfatizó que, a pesar de la situación externa desfavorable, la turbulencia en los mercados globales y el aumento de las sanciones de Occidente, la cooperación comercial y económica entre Rusia y China se está desarrollando con éxito.