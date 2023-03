China vuelve a negar que suministre armas a Rusia

China volvió a negar hoy que suministre armas a Rusia y reiteró que "es Estados Unidos quien envía armas al campo de batalla", después de que medios estadounidenses asegurasen que Pekín está considerando enviar artillería y munición a Moscú.



El portavoz de la Cancillería china Wang Wenbin declaró que "no es China" quien suministra armas y aconsejó a Washington que "deje de echar leña al fuego y señalar a otros países y coaccionarlos".



Las declaraciones del portavoz de la Cancillería china se producen en un día en el que el presidente chino, Xi Jinping, llega a Moscú para una visita de tres días en la que se reunirá con su homólogo ruso, Vladímir Putin.



La visita de Xi llega después que la CNN asegurara que soldados ucranianos han encontrado en su territorio los restos de lo que aparentemente es un dron de uso civil fabricado por una compañía china o de que POLÍTICO denunciase que empresas chinas, incluida una "conectada con el gobierno de Pekín", enviaron a entidades rusas 1.000 fusiles de asalto y otros equipos que podrían usarse con fines militares.



Después, medios estadounidenses como el periódico The Wall Street Journal y la cadena NBC News aseguraron que, según fuentes gubernamentales de Estados Unidos, las autoridades chinas se plantean brindar asistencia militar a Rusia.



Las fuentes citadas por los medios señalaron que dichos envíos todavía no se han producido.



"Estados Unidos debería desempeñar un papel constructivo en la solución política al conflicto en Ucrania", indicó Wang, que agregó que "China siempre ha mantenido una posición objetiva e imparcial sobre la 'cuestión' ucraniana: instar a la paz y al diálogo".



A comienzos de mes, Pekín ya acusó a EEUU de "alimentar las llamas de la guerra" mediante el "envío de armas letales a Ucrania", después de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, asegurase que China "no puede presentar propuestas de paz mientras aviva el fuego encendido por Rusia".



El Gobierno chino, que ha mostrado su oposición a las sanciones contra Moscú, emitió en febrero una declaración sobre lo que denomina "conflicto" en la que defiende el abandono de la "mentalidad de guerra fría" y un alto el fuego, propuesta criticada por Occidente por poner en el mismo plano "al agresor y al agredido".