La banca cae en una semana fatídica y los inversores apuestan por las tecnológicas

La crisis bancaria vivida esta semana en Estados Unidos y Europa ha hecho que los inversores de Wall Street apuesten por invertir en las tecnológicas, lo que hizo que el índice compuesto del mercado Nasdaq subiera un 4,41 %.



El selectivo S&P 500 también terminó esta volátil semana con ganancias, en su caso del 1,42 %.



Mientras que la caída generalizada de este viernes llevó al Dow a territorio negativo durante la semana, terminando con una caída del 0,15 %.



El miedo a una posible recesión volvió a resurgir esta semana debido a la crisis bancaria y eso benefició tanto al oro -que alcanzó un máximo de 11 meses- como a las criptomonedas.



El bitcoin, que desde su inicio ha sido publicitado como una protección contra la inestabilidad en el sistema financiero tradicional- alcanzó sus niveles más altos en meses.



First Republic Bank cerró el viernes con una caída del 33 % y terminó la semana con una bajada de más del 70%, pese a que ayer once grandes bancos de EE. UU. intervinieron para rescatar la entidad con una inyección de 30.000 millones de dólares, en un movimiento colectivo inusitado.



Por su parte, Silicon Valley Bank Financial Group, la empresa matriz del malogrado banco Silicon Valley Bank (SVB), se declaró hoy en bancarrota en un tribunal de Nueva York, para intentar una restructuración de capital, bajo supervisión judicial, de los negocios que han sido intervenidos por las autoridades.



También hoy el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió al Congreso endurecer las sanciones y los controles contra los ejecutivos bancarios, dejando claro tras los recientes colapsos del Silicon Valley Bank (SVB), el Signature Bank y el First Republic Bank que "nadie está por encima de la ley".



"Cuando los bancos quiebran debido a la mala gestión y a la asunción excesiva de riesgos, debería ser más fácil para los reguladores recuperar la indemnización de los ejecutivos, imponer sanciones civiles y prohibir que vuelvan a trabajar en la industria bancaria", indicó.



El Congreso, según añadió en un comunicado, "debe actuar para imponer penas más duras a los altos ejecutivos bancarios cuya mala gestión contribuyó a la quiebra de sus instituciones".



La crisis bancaria ha afectado con fuerza al precio del crudo estadounidense que sufrió una pérdida semanal que roza el 13 % al perder casi 10 dólares en cinco sesiones.



Los sectores más perjudicados esta semana han sido el energético y el financiero, con una caída en las últimas cinco sesiones de un 6,91 % y 4,60 %, respectivamente.



Algunos inversores tienen la esperanza de que las consecuencias de los desplomes bancarios lleven a la Reserva Federal a detener su reciente oleada de subidas de tipos de interés en la reunión de la próxima semana.



Teoría que también ha influido en el crecimiento semanal del Nasdaq.