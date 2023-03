Reunión entre Turquía y Finlandia sobre el fin de veto turco a entrada en OTAN

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, mantiene hoy un encuentro en Ankara con su homólogo finés, Sauli Niinistö, en el que se espera que anuncie que levanta su veto al acceso del país nórdico a la OTAN, pendiente sólo del visto bueno turco y de Hungría.



Los dos jefes de Estado ya mandaron señales el pasado miércoles de que el anuncio podría producirse durante su reunión de hoy.



"Así lo espero. Cumpliremos con nuestro deber. Cumpliremos nuestra promesa. El viernes nos reuniremos con el señor presidente y cumpliremos nuestra promesa", dijo Erdogan al ser preguntado si, tras ese encuentro, el acceso de Finlandia será debatido en el Paramento turco la semana que viene.



El presidente finés, que visitó ayer una de las provincias turcas devastadas por los terremotos del pasado 6 de febrero, afirmó ante los medios que "el mensaje del presidente Erdogan es muy importante" y que hoy se trataría ese asunto.



"No hemos presentado nuestra candidatura solos, pero podemos convertirnos en miembros. Porque Finlandia ha cumplido todas las expectativas para la candidatura que solicitó", indicó, recordando que la petición de entrada se realizó de forma conjunta con Suecia, en respuesta a la invasión rusa de Ucrania.



Niinistö ya había adelantado el miércoles que había recibido una invitación para ir a Turquía para ser testigo en persona de ese visto bueno.



"Los turcos esperaban que yo estuviese allí para confirmar la respuesta una vez que anuncien la decisión", afirmó el jefe del Estado de Finlandia.



Niinistö señaló que la comunicación con la presidencia turca se ha intensificado en el último periodo y que la razón específica de la reunión que mantendrá con Erdogan ya era conocida por la parte finlandesa desde hace un tiempo.



Tras la reunión de hoy, los dos jefes de Estado ofrecerán una rueda de prensa conjunta en la que se espera que se aclare la situación de la candidatura finlandesa.



Tanto Erdogan como su ministro de Exteriores, Mevlut Cavusoglu, han insistido en las últimas semanas en su postura positiva ante la solicitud de Finlandia de acceso a la OTAN, pendiente sólo del visto bueno de Ankara y Budapest de entre los 29 miembros de la Alianza.



Mucho más dura es la actitud turca ante la candidatura de Suecia.



Turquía considera que Suecia, a diferencia de Finlandia, no ha cumplido todas las condiciones que le impuso, como evitar las actividades en su territorio de organizaciones que Ankara considera terroristas.



El Gobierno turco ha llegado a plantear que el acceso de los dos países no se produzca al mismo tiempo, enfadado porque un grupo prokurdo representara una ejecución simbólica de Erdogan en Estocolmo, o por la quema de un Corán a manos de un ultraderechista delante de su embajada en la capital sueca.