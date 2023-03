Netanyahu dice que hará lo necesario para impedir a Irán lograr bomba nuclear

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, indicó hoy en Berlín que su Gobierno hará "lo necesario" para impedir que Irán obtenga armas nucleares y aseguró que Israel no permitirá "un segundo Holocausto".



"El Estado judío hará todo lo necesario para evitar que Irán consiga armas nucleares, punto", dijo tras reunirse con el canciller alemán, Olaf Scholz, en una comparecencia conjunta.



En Teherán existe un "régimen fanático que quiere destruir al Estado judío con sus seis millones de habitantes", remachó Netanyahu, que señaló que su gobierno hará "lo necesario" para defender al país de quienes quieren "borrarlo".



En relación a sus aliados, el primer ministro israelí insistió en que "ahora es el momento de actuar" y de "comunicar a Irán que no deben rebasar este umbral o habrá consecuencias".



Scholz, por su parte, instó a Teherán a abandonar su "actividad destructiva", no sólo en relación al enriquecimiento de uranio sino también al apoyo de grupos armados en la región y a la venta de armamento a Rusia.



El programa nuclear iraní constituye una "verdadera amenaza", destacó el canciller, que, según dijo, comparte con Netanyahu la visión de que es necesario "desactivar" la escalada de tensiones, aunque manifestó la esperanza de que sea posible resolver el conflicto por la vía diplomática.



Los dos líderes abordaron en su encuentro una variedad de temas, entre ellos la controvertida reforma judicial impulsada por el Gobierno de Netanyahu, el apoyo a Ucrania en el contexto de la invasión rusa y las adquisiciones de armamento israelí por parte de Alemania.



Netanyahu y Scholz visitaron esta mañana un monumento en Grünewald, en el extrarradio de Berlín, que conmemora el punto en el que miles de judíos fueron deportados a campos de concentración y exterminio, y está previsto que el primer ministro israelí se reúna esta tarde con el presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier.



Un amplio despliegue policial acompañó la visita del mandatario, contra la que fueron convocadas varias manifestaciones, entre ellas una de israelíes residentes en Alemania opuestos a la reforma judicial.