Seúl y Washington inician maniobras tras otro ensayo de misiles norcoreano

Corea del Sur y EE.UU. iniciaron hoy sus grandes maniobras de primavera horas después de que el Norte, que ha prometido dar una dura respuesta a estos juegos de guerra, lanzara misiles desde un submarino, en un nuevo episodio de la escalada de tensiones en la península.



Las maniobras Freedom shield, basadas en simulaciones por ordenador que contemplan escenarios en los que Corea del Norte ataca el sur de la península, durarán hasta el 23 de marzo y por primera vez se llevarán a cabo de forma ininterrumpida, lo que supone el conjunto de ejercicios de puesto de mando más largos jamás realizadas por los aliados.



Los ejércitos surcoreano y estadounidense realizarán también en torno a una veintena de ejercicios sobre el terreno bajo la denominación común Warrior shield, que toma el relevo de Foal eagle, unas maniobras regulares hasta 2019, cuando fueron suspendidas para favorecer el diálogo sobre desnuclearización que actualmente está en vía muerta.



Pionyang suele considerar este tipo de ejercicios como un ensayo para invadir su territorio y desde hace semanas viene prometiendo dar "una respuesta sin precedentes" a Freedom shield.



Se espera además que un portaaviones de propulsión nuclear estadounidense tome parte en los ejercicios en los próximos días y hoy mismo se reportó la presencia de un avión de reconocimiento del Pentágono sobrevolando la península, en un momento en que los aliados vienen subrayando que Pionyang tiene todo listo para hacer cuando quiera una nueva prueba nuclear.



MISILES DE CRUCERO DESDE UN SUBMARINO



Horas antes de que se anunciara el inicio de las maniobras los medios estatales norcoreanos anunciaron que el régimen disparó dos misiles estratégicos de crucero desde un submarino el domingo.



El ensayo de armas, el sexto de este tipo este año, se realizó desde la bahía de Kyongpho, en la provincia de Hamgyong del Sur (noreste del país), según informó la agencia KCNA.



Los dos misiles golpearon "con precisión" el objetivo simulado en el mar de Japón (llamado mar del Este en las dos Coreas) después de volar 1.500 kilómetros "con órbitas de vuelo en forma de ocho" durante algo más de dos horas y sirvieron para verificar "la capacidad de disuasión nuclear norcoreana en diferentes áreas".



Por su parte, el Estado Mayor Conjunto (JCS) surcoreano anunció la detección del test apenas minutos antes de que los medios norteños publicaran la noticia.



"El ejército de la República de Corea (nombre oficial del Sur) detectó un misil desconocido testado ayer (12 de marzo) por la mañana desde un submarino en las cercanías de la costa de Sinpo, Corea del Norte", explicó en un breve comunicado el JCS.



Sinpo, en Hamgyong del Sur, es el lugar donde se encuentra el principal centro de desarrollo de submarinos norcoreano.



El submarino utilizado para el lanzamiento, según las imágenes e información ofrecidas por KCNA, es el llamado modelo Sinpo, al que se ha bautizado como "8.24 Yongung" ("Héroe del 24 de agosto") y que el régimen ha utilizado para disparar con anterioridad misiles balísticos, la última vez en octubre de 2021.



Con base en las pocas imágenes publicadas por medios norcoreanos, varios expertos han apuntado que efectivamente los misiles parecen haber sido disparados por el submarino y no desde una plataforma de lanzamiento sumergible como se ha hecho en otras ocasiones en la fase inicial de desarrollo de los proyectiles.



Por otro lado, un representante del JCS citado por la agencia Yonhap indicó que la evaluación realizada por los aliados y los anunciado por los medios norcoreanos "difiere" y que los proyectiles testados no parecen estar aún en fase operativa.



PROTESTAS Y LLAMADAS PARA DESARROLLAR ARMAS NUCLEARES



Mientras, en Seúl algunos grupos se manifestaron en contra de los ejercicios combinados y del despliegue de activos estratégicos estadounidenses en la península al tiempo que el alcalde la capital surcoreana, Oh Se-hoon, indicaba en una entrevista que el Sur debería desarrollar sus propias armas nucleares, aunque eso disguste a la comunidad internacional.



Las palabras de Oh, considerado un potencial candidato para las presidenciales de 2027, se hacen eco de la opinión de una mayoría de surcoreanos en las encuestas que creen que Seúl debe hacerse con un arsenal atómico para poder disuadir al Norte de cualquier ataque.



La península vive un nivel histórico de tensión después de un 2022 en el que Pionyang, que ha rechazado ofertas para retornar al diálogo, realizó un número récord de pruebas de armas y en el que los aliados volvieron a realizar grandes maniobras y a desplegar portaaviones de propulsión nuclear o bombarderos.



Ante la aparente falta de voluntad para impulsar la distensión por ambas partes, los expertos han señalado el creciente peligro de que se produzca un error de cálculo que pueda tener consecuencias fatales.