El jefe del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolái Pátrushev, rechazó este lunes la posibilidad de que Ucrania esté detrás de la voladura de los gasoductos Nord Stream con Ucrania.



"Ucrania no ha ganado ni ha perdido nada con la destrucción de los gasoductos", dijo en una entrevista con el periódico Argumenti i Fakti.



Pátrushev comentó así las declaraciones aparecidas en "The New York Times" y en la revista alemana "Spiegel" que apuntan a un grupo proucraniano como posible ejecutor del acto de sabotaje.



Según Pátrushev, el "régimen de Zelenski", que confía en que Alemania, la más perjudicada por la destrucción de los gasoductos, aumente su ayuda "militar y otra" al país, "no gana nada" con la voladura de los Nord Stream.



La semana pasada, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, negó cualquier conexión de su gobierno con las explosiones que dañaron el pasado mes de septiembre los gasoductos Nord Stream, que conectaban Rusia con Alemania.



Zelenski señaló que la aparición de estas informaciones podrían tener como objetivo "ralentizar el envío de ayuda a Ucrania", y tildó estas noticias de "desinformación".