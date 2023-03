Hombres armados matan al menos a 16 personas en el noroeste de Nigeria

Al menos 16 personas murieron el sábado por la noche después de que hombres armados atacaran una aldea en el estado de Kaduna, en el noroeste de Nigeria, confirmó hoy a EFE un representante de la sociedad civil.



"Los hombres armados atacaron anoche (la aldea de) Ugwan Wakili, en (la zona de) Zango Kataf, y mataron a 16 aldeanos. También hirieron a muchas personas durante el ataque y arrasaron muchas casas", dijo a EFE por teléfono Luka Binniyat, portavoz de la Unión de Pueblos del Sur de Kaduna (SOKAPU, por sus siglas en inglés).



"Todavía no sabemos el motivo del ataque. Lo que nuestra gente nos ha dicho es que eran pastores fulani y que disparaban esporádicamente", explicó Binniyat.



"El número de muertos habría sido inimaginable si muchos aldeanos no hubieran huido de sus casas durante el ataque. Es triste y pedimos a las autoridades que actúen antes de que sea demasiado tarde", añadió.



James Umaru, residente de Zango Kataf, declaró a EFE por teléfono que los hombres armados invadieron la comunidad desde diferentes direcciones.



Igualmente, afirmó que habían recuperado 15 cadáveres y que se estaban buscando más cuerpos, "ya que algunas personas no han sido localizadas".



Para Umaru se trata "claramente" de un ataque en represalia "por el asesinato de un pastor fulani a manos de unos desconocidos en la aldea hace unos días, después de que su ganado destruyera granjas pertenecientes a los aldeanos".



Los estados del centro y noroeste del Nigeria sufren ataques incesantes por parte de bandidos y una ola de secuestros masivos con el objetivo de obtener lucrativos rescates, así como enfrentamientos por la tierra y los escasos recursos naturales entre pastores nómadas de la etnia fulani y granjeros indígenas.



A esta inseguridad en el noroeste de Nigeria se suma la registrada desde 2009 en el noreste por el grupo yihadista Boko Haram y, desde 2016, por su escisión, el Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP, por sus siglas inglés).