El Papa pide que la Iglesia sea un "oasis donde beber"

El Papa ha reflexionado este domingo sobre el pasaje del Evangelio en el que Jesús encuentra la mujer Samaritana y ha pedido que la Iglesia sea "un oasis donde beber".

"Este domingo el Evangelio nos presenta uno de los encuentros más hermosos y fascinantes de Jesús, con la mujer samaritana", ha señalado el Pontífice durante el Ángelus de este domingo sobre el pasaje en el que Jesús sediento y cansado se encuentra en el pozo de la samaritana en la hora más calurosa a mediodía y "como un mendigo pide algo fresco".

Según ha explicado, es una imagen del abajamiento de Dios. "Sediento como nosotros, sufre nuestra misma canícula. Contemplando esta escena, cada uno de nosotros puede decir: el Señor, el Maestro, 'aquel que habla y me pide beber. Tiene,por lo tanto, sed como yo. Tiene mi sed. ¡Estas cerca de mí realmente, Señor! Estas vinculado a mi pobreza, me has tomado desde abajo, desde lo más bajo de mí mismo, donde nadie puede alcanzarme'", ha subrayado.

En su alocución, como ya es habitual, tras la catequesis, el Papa ha pedido no olvidarse de la "martirizada Ucrania" en guerra desde que Rusia invadió el país el pasado 24 de febrero.