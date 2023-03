Al menos siete muertos y varios heridos tras un tiroteo en un centro religioso de Hamburgo

Al menos siete personas resultaron muertas este jueves en un tiroteo ocurrido en una iglesia en Hamburgo según autoridades de esa ciudad del norte de Alemania citadas que indicaron que los autores fueron uno o varios.



El suceso ocurrió en un local de los Testigos de Jehová de esa ciudad y según fuentes policiales todavía no se tienen detalles del o los autores del tiroteo, en el que además resultaron heridas varias personas.



La policía de la ciudad comunicó vía Twitter que "todavía no hay informaciones seguras sobre el motivo" del tiroteo y pidió a la población que no difunda "suposiciones o rumores" sobre lo ocurrido.



El suceso ocurrió en el barrio de Deelböge en torno a las 21:00 horas locales (20:00 GMT) cuando el o los autores dispararon contra los asistentes a un acto de los Testigos de Jehová, según informaron medios locales.



El alcalde de Hamburgo, Peter Tschentscher, calificó de "horroroso" lo ocurrido en la ciudad y declaró que "las fuerzas de seguridad trabajan intensamente en la persecución de los autores y en la aclaración de lo sucedido".



En el lugar fueron encontradas varias personas con heridas causadas por disparos y medios locales informan de que diecisiete de los asistentes al acto en el lugar del tiroteo resultaron ilesas