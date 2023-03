Seúl estima que Corea del Norte encara una situación alimentaria "difícil"

Seúl cree que Corea del Norte encara actualmente una "difícil" situación alimentaria que ya se ha cobrado víctimas mortales pero que no llega a los niveles de la hambruna de los noventa, según indicó hoy a medios un representante del Gobierno sureño que pidió el anonimato.



"Ellos mismos han dicho que no se han logrado muchos objetivos planteados en el último plan (económico) quinquenal. Esto ya demuestra que la situación es difícil. Y después llegó la pandemia, que bloqueó muchos recursos que llegaron desde el extranjero", explicó el funcionario que destacó que la producción agrícola norcoreana había sido relativamente buena, "pero el año pasado no fue así".



"Sabemos que han usado reservas de grano para alimentar a la gente y estimamos que tendrán que volver a hacerlo", añadió.



El Gobierno surcoreano tiene constancia de que el régimen ha optado por volver a endurecer su control sobre la gestión de alimentos, por lo que está exigiendo la donación de mayores porcentajes de las cosechas de los agricultores.



Eso les deja con menos producción y les fuerza a incrementar los precios de aquello que luego pueden vender en los mercados cuentapropistas, cuyo control estatal también ha sido reforzado.



La escasez no se está extendiendo por todo el país ni alcanza los niveles de la hambruna de los noventa, que se cree que pudo dejar hasta tres millones de muertos, "pero sí hay zonas vulnerables" donde la escasez de alimentos puede provocar estragos, afirmó el representante gubernamental.



"No tenemos números exactos pero sabemos que está habiendo una proporción destacable de gente que ha muerto por inanición o malnutrición", concluyó el funcionario.



A principio de este mes el partido único norcoreano celebró un plenario un tanto excepcional para fortalecer el sector agrícola en un momento en que la situación alimentaria parece haberse deteriorado en el empobrecido país.



Las dificultades provocadas por los cierres fronterizos por la pandemia, el clima o las sanciones parecen estar detrás de una aparente caída en los rendimientos agrícolas del país, que sufre de una situación de malnutrición endémica.