Ucrania niega tener algo que ver con los atentados contra el Nord Stream

Ucrania negó este miércoles tener ninguna relación con los actos de sabotaje contra los gasoductos rusos Nord Stream 1 y 2 que tuvieron lugar el pasado mes de septiembre.



En un mensaje en su cuenta de Twitter, el asesor de la Presidencia de Ucrania, Mijailo Podoliak, negó además que Kiev tuviera información sobre los "grupos pro-ucranianos" a los que se ha responsabilizado de esos atentados.



"Aunque disfruto coleccionando divertidas teorías de la conspiración sobre el gobierno de Ucrania, tengo que decir: Ucrania no tiene nada que ver con el percance del Mar Báltico y no tiene información sobre 'grupos de sabotaje pro-ucranianos'", dijo el asesor de Volodimir Zelenski.



"¿Qué pasó con las tuberías de Nord Stream? 'Se hundieron', como dicen en la propia Federación Rusa", agregó el asesor del mandatario ucraniano.



El diario The New York Times aseguró este martes que un grupo proucraniano podría estar detrás de los actos de sabotaje contra los gasoductos rusos.



"Nuevos datos de inteligencia revisados por funcionarios estadounidenses sugieren que un grupo proucraniano llevó a cabo el ataque contra los gasoductos Nord Stream el año pasado", aseguró el diario, que subrayó que, según estos funcionarios, no hay pruebas de que el presidente Zelenski o sus más cercanos colaboradores hayan estado involucrados en la operación.



En el momento del sabotaje, Moscú acusó a países "anglosajones" de estar detrás, aludiendo a la oposición al proyecto que durante años ha mantenido Washington -porque supuestamente genera dependencia europea del gas ruso-, mientras algunos países occidentales han apuntado en la dirección contraria.



Los ataques contra los gasoductos, que no se encontraban en servicio, causaron dos fugas en cada uno de ellos, dos en la zona danesa y dos en la sueca, todas en aguas internacionales.



Las tres principales fugas se dieron por terminadas a principios de octubre, al alcanzarse una presión estable en las tuberías, pero la más pequeña continuó activa algunos días más.