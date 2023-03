Los soldados de Ucrania en Bajmut se quejan de que no les protejen

Los soldados ucranianos en el frente de Bajmut, en el este del país y epicentro actualmente de los combates con los rusos, se sienten desprotegidos ante la oleada incesante de bombardeos y ataques que llegan del otro lado del frente.



El medio ucraniano The Kyiv Independent ha recogido testimonios de más de una docena de soldados ucranianos en la zona que describen el frente como "una picadora de carne", por el alto número de bajas que se están produciendo en ambos bandos.



Durante las breves visitas que estos militares hacen a la cercana ciudad de Kostiantynivka, los soldados de infantería ucranianos narraron a The Kyiv Independent que batallones mal entrenados y sin preparación fueron arrojados a la primera línea "para sobrevivir lo mejor que pudieran" con el escaso apoyo de vehículos blindados, morteros, artillería, drones e información táctica.



“No recibimos ningún apoyo”, dice un soldado llamado Serhiy, que ha estado luchando en el frente en Bajmut, sentado con su amigo, también llamado Serhiy, para conversar en un pequeño café en el mercado Kostiantynivka.



Relataron que la artillería rusa, los vehículos de combate de infantería y los vehículos blindados de transporte de personal a menudo pueden atacar posiciones ucranianas durante horas o días sin que las armas pesadas ucranianas puedan detenerlos.



Según el medio ucraniano, algunos se quejaron de la falta de coordinación y de conciencia sobre la situación en el frente, y también de la escasez extrema de municiones y de tener que usar armas que se remontan a la Segunda Guerra Mundial.



Los drones, que se supone que brindan información esencial de reconocimiento, también son escasos y se están perdiendo a ritmos muy altos en algunas partes del campo de batalla, aseguraron los soldados a este medio.



Todo esto conduce a terribles bajas de muertos y heridos. "El batallón llegó a mediados de diciembre... entre todos los diferentes pelotones éramos 500", dice Borys, un médico militar de la región de Odesa que lucha alrededor de Bajmut. "Hace un mes, éramos literalmente 150", confiesa a The Kyiv Independent.



“Cuando sales a la posición, ni siquiera hay una probabilidad del 50/50 de que salgas de allí (vivo)”, asegura otro soldado. "Es más como 30/70".



El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha reconocido la difícil situación que atraviesa su Ejército en Bajmut, un estratégico bastión, nudo de comunicaciones, cuyo control podría permitir a los rusos establecer un corredor seguro en el este de Ucrania para trasladar soldados y armas.



En este frente luchan, en la parte rusa, los mercenarios del grupo privado Wagner, afines al Klemlin, quienes han usado para engrosar sus batallones a cientos de presos liberados por Rusia.