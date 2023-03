El jefe de los Wagner advierte de que si se repliegan se desmorona el frente

El jefe de la compañía rusa de mercenarios Wagner, el empresario Yevgueni Prigozhin, advirtió de que si sus efectivos se repliegan de Bajmut, ciudad en el este de Ucrania, "se desmoronará todo el frente".



"Si la compañía militar privada Wagner se repliega de Bajmut se desmoronará todo el frente", dijo en un vídeo publicado en YouTube Prigozhin, que añadió que el desmoronamiento puede llegar "hasta las fronteras de Rusia y, quizás, más allá".



Añadió que los Wagner, por una parte, "atraen a todo el Ejército ucraniano y no le permite concentrarse en otros sectores del frente".



"Y, por otra, avanzamos y los demás (los militares) se ven obligados a seguirnos para no quedar retratados", dijo Prigozhin, considerado próximo al presidente ruso, Vladímir Putin.



El jefe de los Wagner indicó que sus hombres siguen sin recibir la munición prometida por el Ministerio de Defensa de Rusia.



"En lo que se refiere a la munición: el 22 de febrero por la tarde se firmaron los documentos, el 23 de febrero fueron impartidas las órdenes de envío pero hasta hoy no se ha enviado gran parte de la munición", afirmó en un comentario publicado anoche en Telegram.



Prigozhin indicó que está intentando averiguar la causa de esta dilación, si es "simple burocracia o traición".



Los Wagner, en cuyas filas combaten miles de reclusos, son la principal fuerza de asalto que ataca Bajmut, un importante nudo de comunicaciones, unido por sendas carreteras a las Kramatorsk y Sloviansk, las mayores ciudades de la región de Donetsk controladas por las fuerzas ucranianas.



El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha declarado que sus fuerzas defenderán Bajmut "mientras sea razonable", por lo que no se descarta que las tropas ucranianas abandonen la ciudad, donde permanecen unos 4.500 de los 70.000 habitantes que tenía antes del estallido de conflicto.