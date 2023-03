Una conferencia mundial sobre océanos cierra con más de 340 acuerdos en Panamá

La octava conferencia mundial Our Ocean cerró este viernes en la capital panameña tras dos días de discusiones con 341 acuerdos de compromiso por un monto estimado de 19.978 millones de dólares para salvaguardas los océanos



La totalidad de acuerdos fue anunciada por la ministra de Relaciones Exteriores de Panamá, Janaina Tewaney Mencomo, quien agradeció el apoyo de los participantes y del Gobierno panameño, las ONG y el sector privado, a la conferencia.



"Y quiero agradecerles especialmente porque hemos alcanzado 341 nuevos compromisos, y el monto como consecuencia es de 19.978 millones de dólares" en acuerdos de compromiso para acciones que contribuyan a gestionar la sostenibilidad de los océanos.



A Panamá le "complace estar cumpliendo (...) la misión de unir al mundo para salvar los océanos", dijo la canciller, que también agradeció a la juventud "por ser parte de este momento especial para Panamá (...) y para los océanos".



"La geopolítica de Panamá se basa en los océanos y dividimos nuestro país para unificar los océanos, para que el mundo pudiera beneficiarse", destacó la titular de la cartera de Relaciones Exteriores, quien le deseó "lo mejor" al Gobierno de Grecia, que organizará la próximo conferencia.



"Esperamos que tenga un Our Ocean exitoso y estamos comprometidos a compartir todo el conocimiento, compartir todos los desafíos, y estaremos muy felices de ir hasta allí para hacerlo, muchas gracias", afirmó la canciller.



Las delegaciones participantes dedicaron los dos días de sesiones a consensuar diversas acciones dirigidas a proteger los océanos de la polución marina, la crisis climática y la acidificación, entre otras amenazas, para garantizar así una gestión responsable de los recursos marinos, lo mismo que un crecimiento económico sostenible.



Áreas marinas protegidas, seguridad marina, economía azul, pesca sostenible, cambio climático, y contaminación marina, fueron los seis ejes de acción en que estuvo enfocada esta octava conferencia.



Esta serie de conferencias fue iniciada en el 2014 por el ahora enviado presidencial especial de Estados Unidos para el clima, John Kerry, uno de los asistentes a esta octava sesión y que este viernes participó también de su clausura, igual que Petros Varelidis, secretario general de Medio Ambiente y Agua del Ministerio de Medio Ambiente y Energía de Grecia, sede de la próxima conferencia.



A la cita de Panamá asistieron alrededor de 200 ONG, según datos de MarViva, una fundación creada en 2002 con presencia en Costa Rica, Panamá y Colombia, muy activa en el impulso de la gestión integral del espacio y los recursos marinos, en el combate a la contaminación por plásticos y a la protección de los tiburones, entre otros.



En el marco de esta octava conferencia, la delegación de Estados Unidos anunció acuerdos de compromiso por más de 6.000 millones de dólares, mientras que desde Bruselas la UE anunció un paquete de 816,5 millones de dólares que se destinarán a acciones para la protección de los océanos.



En 2014, Kerry inició los ciclos de conferencias Our Ocean, en las que se habían conseguido más de 1.800 compromisos por un valor de casi 108.000 millones de dólares repartidos por todas las áreas temáticas.