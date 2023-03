Rusia informa de combates con saboteadores ucranianos en la frontera

Las fuerzas del orden rusas informaron este jueves de combates con un grupo de saboteadores ucranianos en la región de Briansk, en la frontera con Ucrania.



Según la agencia TASS, que cita fuentes policiales, en los enfrentamientos con los saboteadores hay muertos y heridos entre la población civil, cuyo número no se precisa.



Además, de acuerdo con las fuentes citadas por la agencia, los ucranianos habrían tomado como rehenes a unas seis personas.



El Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) confirmó por su parte que se llevaban a cabo "acciones para eliminar a nacionalistas ucranianos armados" que se adentraron en la región de Briansk.



Mientras, los blogueros militares rusos informan en redes sociales de que el número de saboteadores que se infiltraron en Briansk puede llegar a una cuarentena.



Los ucranianos, según fuentes rusas, habrían tomado varias casas en la aldea de Sushani con una población de 180 personas.



Previamente, el gobernador de Briansk, Alexandr Bogomaz, denunció en Telegram la muerte de una persona a causa de los disparos de los saboteadores ucranianos contra un coche.



En la acción, agregó, resultó además herido un niño de 10 años.



El canal de Telegram Baza señala que los saboteadores habrían entrado en dos aldeas fronterizas a 20 minutos de distancia la una de la otra.



De acuerdo con ese medio, el vehículo atacado esta mañana transportaba a tres niños. En el incidente murió el conductor y uno de los menores quedó herido, aunque su vida ahora no corre peligro.



Por su parte, las autoridades de Briank no confirmaron hasta el momento la toma de rehenes en la región por parte de las fuerzas infiltradas.