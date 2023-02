Sunak dice que el pacto con la Unión Europea preserva la soberanía de Irlanda del Norte

El primer ministro británico, el conservador Rishi Sunak, ha afirmado este martes que el acuerdo negociado con la UE para la reforma del protocolo norirlandés del Brexit "restablece y salvaguarda la soberanía de Irlanda del Norte".



Sunak defendió, en declaraciones a Radio 4 de la BBC, las ventajas de los cambios pactados con Bruselas, que "aseguran", dijo, el lugar de la provincia británica dentro del Reino Unido, al eliminar los controles aduaneros que imponía el protocolo inicial a los bienes procedentes de Gran Bretaña.



Además, el texto revisado otorga a la Asamblea autónoma norirlandesa la potestad de frenar cualquier próxima normativa comunitaria que considere que atenta contra los intereses regionales.



El líder "tory" explicó que ahora solo se realizarán controles sobre los productos británicos destinados a Irlanda del Norte en caso de sospecha de contrabando, mientras que se mantendrán los plenos chequeos para los que vayan a la República de Irlanda, que sigue siendo parte de la UE y del mercado único comunitario.



Preguntado por la presentadora, Sunak declinó disculparse por haber respaldado él mismo el anterior polémico protocolo negociado por el Gobierno de Boris Johnson, con el que admitió haber hablado recientemente.



Johnson, que antes de dimitir impulsó una ley (hoy retirada) para anularlo unilateralmente si Bruselas no se avenía a renegociarlo, aún no ha opinado sobre los cambios logrados por Sunak, cuya renuncia el pasado julio marcó el fin de su mandato.



En otro momento de la entrevista, el actual jefe del Gobierno reconoció que, aun con el protocolo revisado, se mantiene en Irlanda del Norte "un 3 %" de la legislación europea.



Esto, que molesta a la comunidad unionista probritánica, es necesario, dijo, para "mantener el delicado equilibrio" que supone que la provincia esté todavía incluida en el mercado comunitario para bienes a fin de evitar tener que erigir una frontera física en la isla de Irlanda, lo que vulneraría el acuerdo de paz de 1998.



Por otra parte, Sunak indicó que el nuevo acuerdo seguirá su camino en el Parlamento al margen de si lo aprueba o no el Partido Democrático Unionista (DUP) de Irlanda del Norte, que hasta ahora ha boicoteado las instituciones de gobierno autonómicas en protesta por la norma.



"No se trata de mí ni de ningún partido político, se trata de lo que es mejor para la gente de Irlanda del Norte... Este acuerdo supondrá un beneficio para todos ellos", afirmó el primer ministro.



Si el DUP acepta el Protocolo revisado y accede a gobernar con los nacionalistas del Sinn Féin, que ganaron las elecciones el pasado mayo, se abre la posibilidad de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, haga una visita por el 25 aniversario el 10 de abril del acuerdo de paz de Viernes Santo.



En un comunicado emitido anoche, Biden declaró que el pacto anunciado el lunes por Sunak y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, es "un paso esencial para garantizar que se preserven y fortalezcan la paz y el progreso logrados con tanto esfuerzo en el acuerdo de Belfast/Viernes Santo", y esperó que se restablezcan "pronto" las instituciones norirlandesas.