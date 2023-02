Italia defiende su política migratoria tras el naufragio

El Gobierno italiano defiende la ley que limita las acciones de los barcos de rescate de migrantes operados por ONG y asegura que no tiene nada que ver con los últimos naufragios, como el del pasado domingo frente a las costas de Steccato di Cutro, en la región de Calabria (sur), en el que se cuentan 63 muertos y se cree que hay al menos 30 desaparecidos.



El decreto de las ONG "es muy necesario porque, en un contexto de crecimiento numérico, el porcentaje de desembarcos en nuestras costas debidos a los medios navales de las ONG ha disminuido considerablemente y no existe ninguna relación entre las nuevas normas y el posible aumento de muertes en el mar", aseguró el ministro del Interior, Matteo Piantedosi.



"Quienes ponen el naufragio de Cutro en relación con las nuevas normas están diciendo una falsedad o por ignorancia o mala fe, pues se trata de una ruta en la que las ONG nunca han estado", opinó el ministro en una entrevista publicada este martes en el diario "Corriere della Sera" .



Piantedosi también aseguró que se hizo todo lo posible por intentar el rescate, pero las condiciones del mar eran terribles.



El barco, en el que según los supervivientes viajaban unas 200 personas, se partió al llegar a la zona de la costa en un momento en el que había una fuerte marejada y por el momento se han recuperado 63 cadáveres y han sido rescatados 82 supervivientes que procedían sobre todo de Afganistán, Pakistán e Irán.



"Cerca de cien personas han perdido la vida, aunque nunca sabremos el número exacto", dijo a EFE un portavoz de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM).



La primera ministra, la ultraderechista Giorgia Meloni, reveló anoche en una entrevista en televisión que había enviado una carta a la Comisión Europea "para que se concrete de forma inmediata lo que discutimos en el último Consejo Europeo" e insistió en que era "una falsedad" que el nuevo decreto sobre las ONG tuviera algo que ver con los fallecidos en Crotone.



El decreto introduce una serie de sanciones para las organizaciones humanitarias que no cumplan reglas como solicitar, inmediatamente después de un rescate, la asignación del puerto de desembarque y llegar sin demora al puerto indicado por las autoridades sin desviarse de la ruta.



Esta norma, junto con la asignación de puertos alejados de la zona de rescate producen que, como este fin de semana, no hubiera barcos humanitarios en el Mediterráneo central, aunque normalmente las ONG no se encuentran en la llamada "ruta turca".



"Creo que el mensaje debe ser claro: quienes huyen de una guerra no deben confiar en traficantes sin escrúpulos, deben ser las políticas responsables y solidarias de los Estados las que ofrezcan una salida a su drama", añadió Piantedosi en el "Corriere della Sera".



El ministro había asegurado tras la tragedia que "la desesperación no puede justificar condiciones de viaje que pongan en peligro la vida de los hijos”, unas declaraciones que suscitaron una dura polémica y que han llevado al progresista Partido Demócrata (PD) a pedir explicaciones al ministro.



"Palabras indignas pronunciadas con una pomposidad insoportable", las definió por su parte, el líder de Acción, el centrista Carlo Calenda.



La nueva secretaria general del PD, Elly Schlein, aseguró que la tragedia "debe pesar mucho en la conciencia de quienes hace unos días aprobaron un decreto que impide los salvamentos en el mar cuando se necesitarían vías legales de entrada a Europa".