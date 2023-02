Ucrania derriba once drones kamikaze de fabricación iraní

Las fuerzas ucranianas han derribado once drones kamikaze de fabricación iraní durante la pasada noche, en respuesta a un ataque ruso con catorce aeronaves no tripuladas (UAV) con explosivos.



"Los invasores rusos utilizaron catorce UAV Shahed en el territorio de Ucrania", de los que once "fueron derribados por defensores ucranianos", informó el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas ucranianas en su cuenta de Facebook.



Nueve de esos once drones fueron derribados en el espacio aéreo alrededor de Kiev, según precisó Serhii Popko, jefe de la Administración Militar de la capital ucraniana, donde la alerta aérea nocturna se prolongó durante cinco horas y media.



Este ataque aéreo, en el que según las primeras informaciones no hubo víctimas, se suma a otros dos registrados también durante la noche en la ciudad de Zaporiyia, dirigidos contra insfraestructuras civiles no residenciales.



Aunque se están evaluando los daños, el Ayuntamiento de la ciudad ha informado en Telegram de que no ha habido víctimas, pero sí importantes daños materiales.



Asimismo, se han emitido alertas de ataques aéreos en las regiones de Kiev y Chernígov, en las provincias de Zhytomyr, Dnipropetrovsk, Kharkiv y Donetsk, y en zonas de las provincias de Dnipropetrovsk y Kirovohrad.



También se activó la defensa aérea en los distritos de Brovary y Boryspil, según la información oficial ucraniana.