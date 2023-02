La UE y el Reino Unido alcanzan un acuerdo sobre Irlanda del Norte

La Unión Europea (UE) y el Reino Unido han alcanzado un acuerdo sobre el controvertido Protocolo de Irlanda del Norte, informaron este lunes fuentes del Gobierno británico.



El acuerdo culmina las negociaciones de hoy entre el primer ministro británico, Rishi Sunak, y la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, en la localidad de Windsor (al este de Londres), según informó una fuente oficial del Ejecutivo del Reino Unido a medios británicos.



Está previsto que ambos líderes ofrezcan una rueda de prensa conjunta a las 15.30 GMT para formalizar el pacto, que culmina años de negociaciones y debería allanar el camino para la futura relación pos-Brexit entre la UE y el Reino Unido.



Posteriormente, Von der Leyen será recibida en el aledaño castillo de Windsor por el rey Carlos III, según anunció el Palacio de Buckingham.



A las 18.30 GMT, tras haber informado a su gabinete de los términos del acuerdo, Sunak comparecerá ante la Cámara de los Comunes (Baja) del Parlamento británico para ofrecer detalles y enfrentarse a las preguntas de los diputados.



Se desconoce todavía si el pacto será sometido a votación en el Parlamento, algo que ha sido reclamado por muchos parlamentarios del propio Partido Conservador de Sunak.



Tras cerrar las negociaciones con Von der Leyen, el primer ministro afronta el desafío de convencer al ala pro-Brexit de su partido y al Partido Democrático Unionista (DUP), que han mostrado las principales reticencias.



Las últimas señales apuntan a que Sunak puede contar con el respaldo de algunas de las voces más cualificadas de los "tories" euroescépticos, como la del secretario de Estado para Irlanda del Norte, Steve Baker, si bien otros pesos pesados del partido, como el ex primer ministro Boris Johnson, aún no se han pronunciado.



En virtud del actual protocolo, Irlanda del Norte queda dentro del mercado interior comunitario y británico, por lo que los controles al comercio entre el Reino Unido y la UE se efectúan entre la isla de Gran Bretaña y la de Irlanda, lo que evita levantar una frontera física entre las dos Irlandas y permite no perjudicar el acuerdo de paz del Viernes Santo, de 1998.



Esa frontera comercial, situada en el mar de Irlanda, ha creado también problemas políticos entre los unionistas, pues consideran que daña su relación con el resto del Reino Unido.



Una de las dudas reside en si el DUP aceptará restablecer el Ejecutivo autonómico norirlandés, paralizado desde el año pasado, después de que el nacionalista Sinn Féin ganase las elecciones autonómicas y la formación unionista, segunda más votada, rechazase incorporarse al Gobierno como estipula el Acuerdo de Viernes Santo.