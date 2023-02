El presidente de Argelia culpa a Sánchez de suspender relaciones por su "acto hostil"

El presidente de Argelina, Abdelmadjid Tebboune, reveló que no hay "nada nuevo" en las relaciones argelino-españolas, suspendidas hace casi un año, y volvió a responsabilizar de esta situación a los líderes españoles por el "acto hostil" y el "paso en falso", en referencia al cambio de postura del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, sobre el Sáhara Occidental.



Las relaciones "no pintan bien" y Argelia no es responsable de esta suspensión, declaró el presidente en una entrevista televisada, en la que exoneró al pueblo español, con el que las conexiones son "muy buenas", al tiempo que mostró "un total respeto para el rey de España", Felipe VI.



Tebboune alabó el fortalecimiento de las relaciones con Italia, una situación que "no complace a ciertos países europeos", dijo, y defendió que Argelia "es libre en sus relaciones internacionales y económicas y defiende sus intereses sin perjudicar los intereses de otros países".



En este sentido y tras los acuerdos energéticos firmados recientemente con miembros de la Unión Europea, como Italia, hoy su principal socio, el presidente argelino consideró que su país está en camino de "recuperar su brillo diplomático gracias a la estabilidad y solidez de la economía".



Argelia se ha convertido en el principal proveedor de gas de Italia y el tercero de la Unión Europea, en detrimento de España que hasta el pasado año, antes del enfriamiento diplomático, era su principal socio.



El próximo marzo se cumplirá un año desde que transcendiera el nuevo cambio de posición del Gobierno español con respecto a su excolonia, al defender la propuesta de soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental.



Al día siguiente, el 19 de marzo de 2022, Argelia retiró a su embajador y en junio suspendió el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación con España, suscrito en 2002, y congeló las transacciones comerciales entre los dos países, a excepción de los contratos vigentes de gas.



Desde entonces, no se ha producido ningún tipo de acercamiento diplomático entre los dos países vecinos y anoche Tebboune dio a entender que no hay vistas de reconciliación a corto plazo.