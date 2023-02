El ministro británico de Defensa no descarta que la guerra dure otro año

El ministro británico de Defensa, Ben Wallace, no descartó este jueves la posibilidad de que la guerra en Ucrania pueda durar otro año porque no parece que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, quiera detener la agresión.



"Creo que Rusia ha mostrado un total desprecio, no solo por la vida de la gente de Ucrania, sino también por sus propios soldados", señaló el ministro a la radio londinense LBC.



"Estamos sentados aquí 12 meses después y 188.000, en realidad más ahora, soldados rusos están muertos o heridos como resultado de este catastrófico error de cálculo y agresión del presidente Putin", agregó el titular de Defensa.



"Cuando alguien ha cruzado la línea y piensa que está bien hacerle eso a su propia gente", entonces "creo que no se va a detener", dijo Wallace, al serle preguntado si la guerra podría durar otros 12 meses.



Este viernes, el Reino Unido observará un minuto de silencio en señal de respeto por las víctimas del conflicto en Ucrania, con motivo de cumplirse un año de la invasión rusa.