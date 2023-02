China protesta a Japón por sus "desarrollos negativos" en torno a Taiwán

China trasladó hoy a Japón su preocupación por los "desarrollos negativos" de Tokio en torno a Taiwán y "en connivencia con potencias de fuera de la región", durante el diálogo de seguridad celebrado hoy en la capital nipona entre viceministros de ambos países.



El vicecanciller chino, Sun Weidong, trasladó esta protesta a su homólogo japonés, Shigeo Yamada, quien a su vez mostró la inquietud del Ejecutivo nipón por las incursiones de supuestos globos espías chinos en el espacio aéreo nipón y por las crecientes maniobras navales chinas en torno al archipiélago japonés.



En su intervención al inicio de la reunión, Yamada señaló en concreto la intensificación de los ejercicios militares chinos en torno a las islas Senkaku, administradas por Tokio pero reclamadas por Pekín (que las denomina Diaoyu), y en las proximidades del archipiélago de Okinawa, y destacó asimismo que algunas de estas maniobras tuvieron lugar en cooperación con Rusia.



El vicecanciller japonés enfatizó la importancia de continuar con el diálogo bilateral en materia de seguridad, al señalar que los líderes de ambos países "comparten un entendimiento común de la necesidad de construir relaciones constructivas y estables".



Sun, en la misma línea, dijo que los dirigentes de Japón y China "han llegado al importante consenso de que no representan una amenaza el uno para el otro", en su discurso al comienzo del encuentro, que estuvo abierto a los medios.



No obstante, pidió a Tokio "una explicación responsable" por los "desarrollos negativos respecto al tema de Taiwán", lo que podría referirse a la reciente estrategia japonesa para reforzar sus capacidades militares y para estrechar aún más su cooperación en la región con su principal aliado, Estados Unidos.



Japón también pidió a China durante el encuentro "que actúe con responsabilidad para la paz y la estabilidad en el mundo", y en concreto con respecto a la guerra de Ucrania, según dijo hoy en rueda de prensa el ministro portavoz del Ejecutivo, Hirokazu Matsuno.



"Continuaremos dialogando sobre todos nuestros temas pendientes tanto entre los líderes como a otros niveles, para buscar una relación lo más constructiva y estable posible", añadió el portavoz.



Asimismo, ambas partes acordaron la creación de una línea directa de seguridad entre sus respectivas autoridades de defensa, una iniciativa que se deberá poner en marcha la próxima primavera y destinada a mejorar la comunicación en este área.



Japón y China han celebrado entre el martes y este miércoles su primer diálogo bilateral de seguridad desde 2019, un parón debido principalmente a la pandemia y durante el cual las relaciones se han deteriorado por las disputas territoriales e históricas entre ambos países, además de por la reciente crisis de Taiwán.



Tokio reveló a mediados de mes que entre 2019 y 2021 detectó tres objetos voladores no identificados sobre su territorio que sospecha que pudieron ser globos espías chinos como el derribado por Estados Unidos a principios de febrero, incidentes por los que pidió explicaciones a Pekín, que a su vez negó ser responsable de esas incursiones.