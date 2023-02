La UE destaca la "contribución crucial" del START III a seguridad mundial

La Unión Europea (UE) deplora el anuncio del presidente ruso, Vladímir Putin, de suspender las obligaciones de su país en virtud del Nuevo Tratado START, al que los Veintisiete conceden "la máxima importancia" y consideran una "contribución crucial" a la seguridad internacional y europea.



"La reducción de los arsenales nucleares estratégicos desplegados en virtud del Nuevo Tratado START se ve reforzada notablemente por su sólido mecanismo de verificación y contribuye a la implementación del Artículo VI del Tratado de Proliferación Nuclear a través de la reducción general de las existencias mundiales de armas nucleares desplegadas", destaca el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, en un comunicado.



El alto representante de la UE para Asuntos Exteriores señala que al aumentar la previsibilidad y la confianza mutua entre los dos mayores Estados con armas nucleares, Rusia y Estados Unidos, este tratado limita la competencia estratégica y aumenta la estabilidad.



"La suspensión del tratado o su expiración sin un acuerdo de seguimiento adecuado socavaría la arquitectura de seguridad europea y retrasaría sustancialmente los esfuerzos de control de armas, lo que no beneficia a ninguno de los Estados partes del Nuevo START, ni a ningún otro país", advierte Borrell.



Por ello, en nombre de los Veintisiete, el político español pide a Rusia que cumpla con sus obligaciones facilitando las inspecciones del Nuevo START en territorio ruso y participando en el organismo de implementación del tratado.



El presidente ruso anunció el martes la suspensión del cumplimiento por parte de su país del START III o Nuevo START, último tratado de desarme nuclear aún vigente entre Rusia y EEUU.



Putin matizó que "Rusia no abandona, sino que solo suspende" el cumplimiento del tratado sobre reducción de armamento estratégico ofensivo que expira en 2026, de lo que culpó a Estados Unidos.



El Nuevo START, que incluye específicamente un sistema de inspección de los arsenales, debía reducir en un 30 % el número de cabezas nucleares, hasta 1.550 por país.



Además, limitó a 700 el número de misiles balísticos intercontinentales, el de los desplegados en submarinos y bombarderos estratégicos equipados para armamento nuclear.



También redujo a 800 el de lanzaderas para misiles intercontinentales, lanzaderas submarinas para misiles balísticos y bombarderos estratégicos equipados para armamento nuclear, estén desplegados o no.