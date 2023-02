El FBI registra una oficina del expresidente Pence pero no halla documentos clasificados

El FBI registró este viernes la oficina que el exvicepresidente de EE.UU. Mike Pence (2017-2021) tiene en el centro de pensamiento conservador Advancing American Freedom (AFF), pero no halló documentos clasificados, señaló a la prensa el portavoz del político, Devin O'Malley.



La declaración facilitada a medios como la cadena NBC o el diario The Washington Post apunta que los agentes federales se llevaron tres documentos, ninguno de los cuales estaban marcados como clasificados.



Esos papeles, según la NBC, presuntamente le sirvieron a Pence para preparar un debate en 2020.



El pasado 10 de febrero, en una búsqueda efectuada en su residencia en Indiana, el FBI localizó un documento clasificado y seis más que no estaban marcados como tales.



El exvicepresidente republicano autorizó las búsquedas tanto en su casa como en su oficina de la AFF después de que su propio equipo encontrara en enero documentos clasificados en su vivienda de Indiana.



Tras ese hallazgo tanto Pence como sus asesores legales han "cooperado totalmente" con las autoridades pertinentes, según ya había dicho O'Malley, y los registros que ha habido desde entonces han sido consensuados.



Pence, que se mantuvo al lado del expresidente Donald Trump durante la mayor parte de su Presidencia (2017-2021), se desmarcó de él tras el asalto al Capitolio en enero de 2021 y después de haber recibido presiones del entonces mandatario para anular la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones de 2020.



Tanto Biden como Trump están siendo investigados por posesión de documentos clasificados. El caso de Biden se destapó en enero y los papeles hallados se remontan a la época en la que fue vicepresidente de Barack Obama (2009-2017) y en la que fue senador (1973-2009).



Los distintos documentos clasificados fueron encontrados por sus propios abogados y entregados a las autoridades, a diferencia de lo que ocurrió en agosto en la residencia de Trump de Mar-a-Lago (Florida), donde fue necesaria la intervención del Departamento de Justicia para recuperar los papeles.



Pence ha sido citado para declarar en el marco de la investigación sobre los esfuerzos de Trump para permanecer en el poder tras los comicios de 2020 que derivaron en el ataque al Capitolio, pero el exvicepresidente ya ha dicho que no acatará la citación y que la demandará en las cortes.