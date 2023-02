El Fujimorismo acusa a la "derecha radical" de obstruir el adelanto electoral en Perú

El parlamentario fujimorista Hernando Guerra García, presidente de la Comisión de Constitución del Congreso de Perú, acusó este viernes a la "derecha radical" de obstruir la posibilidad de volver a debatir el adelanto de elecciones generales en el país, a pesar de que esta medida fue aprobada previamente por el pleno legislativo.



"Para nosotros esta es la obstrucción de una derecha radical que se opone a que puedan haber adelanto de elecciones", enfatizó Guerra García al anunciar que el partido Renovación Popular planteó una reconsideración de la votación que este mismo viernes habilitó a Constitución para plantear un nuevo proyecto de adelanto electoral.



El legislador, quien estuvo acompañado de otros miembros de la bancada fujimorista, recordó que la actual legislatura "se supone que acaba hoy día" (viernes), pero a pesar de ello la comisión que preside "igual podría reunirse".



Sin embargo, dijo que recibió la copia de la solicitud de reconsideración firmada por el legislador Jorge Montoya, de Renovación Popular, que les impide "tocar este tema".



"Esto nos va a impedir que podamos convocar (a una reunión) para mañana... una cosa es tener opiniones diferentes y otra cosa es hacer obstrucción", enfatizó.



Sostuvo que ahora los integrantes de su comisión "lo único" que pueden hacer "es esperar que esto se pueda volver a votar" en el pleno, en una fecha que aún no ha sido establecida.



Agregó que si la actual legislatura no se amplía a último momento, el posible adelanto de elecciones solo se podrá ver a partir del próximo 1 de marzo, cuando comienza la siguiente legislatura.



Montoya presentó su pedido de reconsideración poco después de que el pleno del Congreso aprobó que un adelanto de elecciones pueda ser analizado nuevamente por la Comisión de Constitución para, eventualmente, ser evaluado en la actual legislatura por el pleno del Legislativo.



El presidente del Congreso, José Williams, aclaró que esta medida "es solamente para autorizar que el tema se vea en el período anual de sesiones" y que "no hay ningún proyecto de ley que pueda ser presentado" en este momento ante el pleno.



El adelanto de elecciones es uno de los principales reclamos de las protestas antigubernamentales que comenzaron en diversos puntos del país hace dos meses y en las que han muerto 70 personas.



Pero el Congreso no se ha puesto de acuerdo para aprobar ninguna de las iniciativas legislativas que incluían este adelanto de comicios generales para 2023 o 2024, dos de ellas planteadas por el Ejecutivo y otras dos por bancadas parlamentarias, entre ellas del fujimorismo.



La actual legislatura en el Congreso finalizaba el viernes pasado, pero ese mismo día Williams anunció que se ampliaría hasta este 17 de febrero y ahora tendría que ser ampliada nuevamente para que pueda ser debatido el proyecto que plantee Constitución.