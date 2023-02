China, escéptica sobre una llamada Xi-Biden para tratar el globo "espía"

China aseguró hoy que EE. UU. no puede "pedir comunicación" y al mismo tiempo "escalar la tensión", en referencia a los comentarios del presidente estadounidense, Joe Biden, quien aseguró que prevé hablar con su homólogo chino, Xi Jinping, sobre el globo "espía" que ordenó derribar el 4 de febrero.



"No tenemos información sobre una posible conversación entre los dos líderes. Pero Estados Unidos no puede buscar comunicación cuando por otra parte sigue escalando la confrontación", dijo hoy en rueda de prensa el portavoz de Exteriores Wang Wenbin.



"EE. UU. debe trabajar con China con el mismo objetivo de controlar las disputas y manejar adecuadamente este inesperado y aislado incidente para evitar malentendidos", agregó.



El jueves, Biden aseguró que esperaba hablar con Xi sobre el globo "espía", pero adelantó que no le pedirá disculpas por abatirlo.



Biden avisó además de que no dudará en derribar cualquier objeto volador que suponga una amenaza para el pueblo estadounidense.



El globo "espía" chino fue localizado a finales de enero en el espacio aéreo estadounidense y fue derribado sobre aguas del Atlántico el 4 de febrero.



El dirigible llevaba días sobrevolando varias zonas del país, como el estado de Montana (noroeste), donde se encuentra uno de los tres campos de silos de misiles nucleares existentes en Estados Unidos.



Por su parte, el Gobierno chino ha asegurado que el globo entró en el espacio aéreo estadounidense al desviarse por error de su trayectoria y afirma que se usaba para fines meteorológicos, no de espionaje.



Además del globo "espía", Estados Unidos ha derribado en la última semana otros tres objetos voladores en su territorio y Canadá, cuyo origen están investigando las autoridades estadounidenses y canadienses.



Tras años de tensiones con el Gobierno del republicano Donald Trump (2017-2021), Biden y Xi se reunieron por primera vez como presidentes el año pasado en el G20 de Bali en un intento de rebajar las tensiones y evitar que la rivalidad entre las dos potencias desemboque en un conflicto abierto.



Sin embargo, el descubrimiento de los globos "espía" ha reavivado las tensiones y llegó a provocar la suspensión de un viaje a China que tenía previsto hacer el secretario de Estado, Antony Blinken.