Un muerto y 3 heridos en un tiroteo en un centro comercial de Texas

Al menos una persona ha muerto y tres han resultado heridas en un tiroteo ocurrido anoche en un centro comercial de la localidad estadounidense de El Paso, en el estado de Texas, informaron este jueves medios locales.



Tras el suceso, dos personas han sido detenidas, según anunció el jefe de policía interino, Peter Pacillas, en una comparecencia ante los medios.



Pacillas explicó que uno de los autores de los disparos fue derribado rápidamente por un oficial de policía fuera de servicio que trabajaba en la seguridad de una tienda del centro comercial.



Agregó que el agente no disparó su arma y no concretó cómo fue detenido el segundo sospechoso, ni los nombres ni edades de los arrestados.



"Fue una escena dinámica y rápidamente se controló", dijo, y precisó que no hubo más peligro para el público después de que los dos sospechosos fueron detenidos, indicó el diario The Paso Times.



Según la policía, las tres personas heridas han sido hospitalizadas y todos son hombres, mientras se investigan las causas que motivaron el suceso.



La policía de El Paso, incluido el equipo SWAT, y unidades de otras agencias de seguridad respondieron para ayudar a despejar y asegurar el centro comercial, agregó.



Otros medios, como la CNN, aseguraron que sólo ha habido una detención en relación al tiroteo y que se busca a un segundo sospechoso.



El centro comercial donde ocurrió este último tiroteo se encuentra muy cerca del supermercado Walmart en el que se produjo una matanza de carácter racista en 2019 en la que murieron 23 personas y otras 22 resultaron heridas, casi todos ellos de origen latino.



Patrick Crusius, de 24 años, se declaró este miércoles culpable de múltiples cargos federales por ese tiroteo.



El acusado asumió su responsabilidad después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos decidiera no solicitar la pena de muerte por el ataque, calificado como terrorismo interno y crimen de odio.



En lo que va del año, ha habido más de 70 tiroteos masivos en los Estados Unidos, según datos del Archivo de Violencia Armada de EEUU.