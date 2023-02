Rusos y ucranianos luchan por "cada metro" en el Donbás y preparan ofensivas

Las tropas rusas y ucranianas luchan por cada metro de terreno en el Donbás, en una batalla de desgaste que causa muchas bajas en ambos bandos sin que estos renuncien a los planes de lanzar nuevas operaciones militares.



"La situación en el frente, especialmente en las regiones de Donetsk y Lugansk, sigue siendo extremadamente difícil. Se trata literalmente de combates por cada metro de tierra ucraniana", aseguró el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en su discurso diario.



Según Zelenski, cada día de resistencia en "Bajmut, Vuhledar, Mariinka y otras ciudades y pueblos del Donbás reduce el tiempo de la agresión rusa en semanas".



Además, la resistencia es clave porque implica una "destrucción sin precedentes del potencial ruso".



De acuerdo con el ministro de Defensa del Reino Unido, Ben Wallace, Rusia habría comprometido en Ucrania el 97 % de su Ejército.



FRENAR A LOS RUSOS ANTES DE LA CONTRAOFENSIVA



Zelenski aseguró también que Kiev hace "todo lo posible" para que sus tropas tengan más armas para la ofensiva que están preparando.



En este sentido, su ministro de Defensa, Oleksii Réznikov, aseguró que Ucrania aún necesita unos meses para preparar el contraataque.



"Estamos hablando de varios meses en los que estaremos completamente listos. Y entonces, de acuerdo con las decisiones del Estado Mayor, se llevarán a cabo ciertos pasos", dijo a la agencia Ukrinform.



En cuanto a las armas que requiere Ucrania, el titular de Defensa dijo que "cuando hay una guerra, siempre escasea algo".



"Pero no podemos hablar de que la situación es crítica y no tenemos (munición) para parar la ofensiva (enemiga)", aseguró.



En este sentido, reiteró, que Ucrania está preparada para frenar a los rusos, pero cuantas más armas tenga, "mejor".



RÉZNIKOV SE QUEDA



Réznikov, anunció hoy, además, que no dimitirá de su cargo pese a los rumores que hablaban su pronta sustitución por el jefe de la inteligencia militar, Kyrylo Budanov.



"Ha sido una decisión de mi presidente", señaló Réznikov en declaraciones recogidas por The Guardian.



El titular ucraniano de Defensa estuvo en la cuerda floja durante unas dos semanas por un escándalo de corrupción en su cartera por el que fueron cesados varios altos cargos.



BAJMUT RESISTE



Precisamente la férrea resistencia ucraniana en el bastión de Bajmut, en Donetsk, permite a Kiev desgastar a las tropas rusas de cara a la anunciada contraofensiva, considera el estadounidense Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW).



"La defensa ucraniana de Bajmut ha mermado significativamente las fuerzas rusas y probablemente establecerá condiciones favorables para una futura contraofensiva ucraniana", indica el ISW en su informe diario.



En opinión de los analistas del centro, en caso de tomar Bajmut sin gran resistencia, las tropas rusas podrían expandir sus operaciones de tal manera que obligarían a Ucrania a construir nuevas fortificaciones a toda prisa apresuradas en "terrenos menos favorables".



De esa forma, según el ISW, la defensa de la ciudad, que a Kiev le habrían aconsejado a abandonar sus socios occidentales, y la preparación de la contraofensiva son "probablemente actividades complementarias" y no autoexcluyentes, resume el ISW.



KIEV DESMIENTE AVANCE RUSO



Entretanto, el Ministerio de Defensa de Rusia aseguró hoy que prosigue con la ofensiva en el Donbás y causa múltiples bajas al enemigo.



Previamente, Moscú aseguró que una de sus ofensivas había hecho retroceder a los soldados ucranianos hasta tres kilómetros en una zona boscosa en la provincia de Lugansk.



"Los combatientes ucranianos dejaron sus posiciones a toda prisa sin llevarse sus equipos y sus muertos", afirmaba el parte ruso.



Kiev, por su parte, desmiente el avance ruso y asegura que ha repelido los ataques del enemigo en una veintena de localidades.



"A lo largo del último día, unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania repelieron ataques de los ocupantes en los distritos de Nevski, Kreminna y Bilohorivka" de la región de Lugansk, señala el parte castrense ucraniano.



A la vez, Ucrania niega que los rusos se hayan hecho con el control de la localidad de Krasna Hora, ubicada entre las ciudades de Bajmut y Soledar, tal y como aseguran las fuerzas rusas.



Los blogueros militares rusos informaron por su parte de la continuidad de cruentas batallas en las localidades de Vuhledar y Mariinka, ambas en la región de Donetsk, donde las tropas rusas y ucranianas combaten en el casco urbano.



Los analistas rusos creen que la mención de ataques repelidos en la aldea de Pobeda en el último parte ucraniano confirma de forma indirecta el avance ruso, ya que el mencionado pueblo se encuentra en una carretera entre Vuhledar y Mariinka y su toma daría una ventaja a las tropas de Moscú.