Finlandia asegura que es "mejor" entrar junto a Suecia en la OTAN

El ministro finlandés de Defensa, Mikko Savola, afirmó este miércoles que es "mejor" que su país entre junto a Suecia en la OTAN, en un contexto en el que Turquía sigue viendo con recelo la adhesión de Estocolmo, pero no la de Helsinki.



"Por supuesto. Es mejor para Finlandia, es mejor para Suecia y también para la OTAN que ambos nos convirtamos en miembros de la OTAN tan pronto como sea posible", dijo tras ser preguntado por si Helsinki esperará a Suecia para entrar en la Alianza.



El ministro se pronunció en ese sentido a su llegada a la segunda jornada de la reunión de titulares de Defensa de la OTAN que se celebra en Bruselas, en la que participan los representantes de Suecia y Finlandia, aunque todavía no sean miembros de pleno derecho de la organización transatlántica.



Finlandia y Suecia, países de tradición neutral, pidieron juntos el año pasado entrar en la OTAN tras la invasión rusa de Ucrania.



Hungría y Turquía son los únicos dos miembros de la OTAN que aún no han ratificado la adhesión de Finlandia y Suecia, aunque se espera que Budapest no tarde en dar su visto bueno.



Ankara ha señalado en varias ocasiones que no se opone al ingreso de Finlandia en la Alianza, pero ha suspendido las negociaciones con Suecia por permitir manifestaciones prokurdas y la quema de un ejemplar del Corán en territorio sueco.



El Gobierno turco también ha criticado a Suecia por no extraditar a personas que Ankara considera criminales fugados, pero que han pedido asilo político en Suecia.



Savola insistió en que la entrada conjunta de los dos países es "mejor" para la planificación, y destacó que Finlandia tiene "una cooperación bilateral realmente estrecha" con Suecia, que es su "socio más cercano".



El ministro confió en que los dos Estados sean parte de la OTAN "bastante pronto" y expresó que el objetivo de Helsinki es ser miembro de pleno derecho en la cumbre de líderes aliados de Vilna, el próximo julio.



Su homólogo sueco, Pål Jonson, señaló que la "ambición" es que los dos países nórdicos entren en la OTAN "juntos".



"Pero, por supuesto, somos respetuosos con el hecho de que esta es una decisión para Ankara, sobre cómo quieren abordar el proceso de ratificación y si quieren hacerlo por separado o junto, y eso es algo que Ankara y Budapest están decidiendo", comentó.



No obstante, insistió en que cree que la "ambición" es que a Finlandia y Suecia les "gustaría entrar juntos lo antes posible".



El titular de Defensa estonio, Hanno Pevkur, dijo no creer que vaya a haber "una separación" de Finlandia y Suecia para entrar en la Alianza y afirmó que ambos países "se unirán juntos" a la OTAN.