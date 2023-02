Muere uno de los niños rescatados de una cueva en Tailandia en 2018

Duangpetch Promthep, uno de los 12 niños rescatados tras quedar atrapados dentro de una cueva en Tailandia en 2018, ha fallecido en el Reino Unido a los 17 años por causas aún desconocidas, según informó este miércoles una oenegé que lo becó para estudiar en Inglaterra.



"La Fundación Zico quisiera expresar sus condolencias por el fallecimiento de Dom (apodo del niño), Duangphet Phromthep, un estudiante becado de la Fundación Zico. La Fundación Zico informará más tarde de los detalles y la causa de su muerte", indicó esta oenegé en su página de Facebook.



El menor estudiaba desde finales del pasado año en la Academia de Fútbol Brooke House College en Leicester becado por la Fundación Zico.



Supatpong Methigo, un monje del templo Wat Doi Wao, en Chiang Rai, la ciudad de origen de Promthep en Tailandia, señaló en Facebook que la abuela del joven informó hoy a la comunidad monástica, con la que estudió el joven de niño, del fallecimiento.



El monje añadió que, según la abuela, el menor falleció a causa de un accidente del que no dio más detalles y dijo que las causas "no están claras".



Promthep tenía 13 años cuando, el 23 de junio de 2018, se adentró junto a sus compañeros de entre 11 y 16 años y su tutor de 26 en una cueva de la provincia de Chiang Rai después de un entrenamiento de fútbol, y fueron localizados nueve días más tarde a cuatro kilómetros de la entrada.



Todos ellos fueron rescatados en una complicada operación de salvamento internacional a través de las galerías parcialmente inundadas de la cueva, que se completó 17 días después.



Tras el rescate, la cueva se convirtió en un punto de peregrinaje con entre 1.000 y 3.000 visitantes diarios.



El dramático rescate fue llevado a las salas de cine a través de la película "The Cave" (La cueva) y la plataforma Netflix estrenó el pasado año una miniserie de seis episodios sobre el suceso.