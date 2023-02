Turquía sigue sin poder identificar a 291 niños no acompañados

Nueve días tras el fuerte terremoto que sacudió el sureste de Turquía y el norte de Siria, las autoridades turcas siguen sin poder identificar a 291 niños del total de 1.362 menores de edad no acompañados registrados hasta ahora como supervivientes del sismo.



"Actualmente tenemos registrados 1.362 niños no acompañados. De ellos, 369 fueron identificados por sus familias y entregados a las mismas", declaró este martes la ministra de Familia y Servicios Sociales, Derya Yanik.



Añadió que 792 menores están siendo atendidos en diversos hospitales, mientras que otros 201 han sido alojados en instituciones de su ministerio.



"Hemos identificado las identidades de 1.071 de estos niños. Aún no se ha determinado la identidad de 291", preciso.



Tras recordar que en el terremoto de 1999 hubo niños secuestrados para diversos fines, incluido el tráfico de órganos, las autoridades han instado a la población a que entreguen a funcionarios del Estado a los menores que encuentren sin acompañante, y no a personas que afirmen ser parientes cercanos.



Los terremotos de 7,7 y 7,6 grados de magnitud que azotaron a Turquía y Siria el pasado día 6 han causado más de 35.000 muertos y más de 80.000 heridos, lo que los convierte en los más letales de la región en más de un siglo.