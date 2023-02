Canadá avisa de que seguirá derribando ovnis en su espacio aéreo

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, advirtió este lunes que Canadá seguirá actuando contra objetos voladores no identificados (ovnis) en su espacio aéreo para garantizar la "seguridad" de la aviación y de la población canadiense.



Trudeau declaró desde Whitehorse, la capital del territorio de Yukon donde el sábado un avión de combate estadounidense derribó un objeto que entró en el espacio aéreo canadiense, que equipos canadienses siguen buscando los restos del artefacto.



El primer ministro añadió que es necesario recuperar y analizar los restos del objeto para tener más información sobre su procedencia y misión.



"Nos lo tomamos muy en serio", dijo sobre la serie de artefactos voladores no identificados detectados en los últimos días en Norteamérica.



Trudeau también señaló que Canadá está utilizando canales diplomáticos para obtener más información sobre ellos.



El domingo, Estados Unidos derribó otro objeto que volaba sobre el lago Huron, en la frontera con Canadá, el cuarto neutralizado desde que el 4 de febrero aviones de combate estadounidenses abatieron un globo chino frente a las costas de Carolina del Norte (EE.UU.)



El domingo, el Departamento de Defensa estadounidense afirmó desconocer el origen de los tres artefactos derribados en los últimos tres días en EE.UU. y Canadá y no puede confirmar aún si son chinos como el globo espía abatido en Carolina del Norte.