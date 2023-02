Niegan la fianza a una anciana de Florida que mató a su marido enfermo terminal

Una jueza de Florida (EE.UU.) negó este viernes la libertad bajo fianza a una anciana de 76 años arrestada y acusada de matar en enero pasado de un tiro a su marido, un enfermo terminal que se encontraba hospitalizado en el AdventHealth Daytona Beach, en el condado de Volusia, en la costa este del estado.



La jueza Karen Foxman denegó la libertad bajo fianza a Ellen Gilland, de 76 años, acusada de asesinato en primer grado, tras seguir la recomendación de los fiscales en la que señalan que, tras disparar a su marido, Jerry Gilland, la mujer se enfrentó con un arma a personal del hospital y abrió fuego cuando se presentaron agentes de Policía.



"Encuentro que ella (Ellen Gilland) es un peligro para la comunidad por su comportamiento", pese a estas trágicas circunstancias, y "voy a negar la moción (para fianza). Lo siento", dijo la jueza, según recogió el canal local WKMG TV.



El suceso se produjo el pasado 21 de enero, cuando la mujer se atrincheró armada en la habitación donde se encontraba su esposo enfermo terminal, lo que creó una situación de pánico en el hospital. Muchos pacientes corrieron a esconderse en armarios y otros cerraron con llave sus cuartos.



La anciana afronta un cargo por "homicidio premeditado en primer grado" y otros tres cargos por "asalto agravado con un arma mortal".



El jefe de la Policía de Daytona Beach, Jakari Young, dijo que la pareja había planeado un "pacto de asesinato-suicidio", pero que el hombre no tuvo la entereza para realizarlo, "de manera que su esposa lo hizo por él".



En imágenes de video divulgadas por la Policía se aprecia a agentes de las fuerzas especiales SWAT armados en el pasillo de la planta negociando con la mujer su rendición; pero esta, atrincherada en el cuarto y alterada, tardó en entregar el arma y hasta llegó a abrir fuego.



En la moción presentada por la defensa se alega que un médico le practicó un examen psiquiátrico y que la mujer "no representa un mayor riesgo de daño para ella o la comunidad", de quedar en libertad bajo fianza.



Los familiares de la anciana también testificaron en la corte y dijeron que cuidarían de ella mientras se preparaba el juicio, pero la jueza desestimó tanto la moción como esta petición.



Ellen y Jerry Gilland eran marido y mujer desde hacía casi 60 años y residían en una vivienda de la localidad New Smyrna.