El expresidente Trump testificará en un juicio en su contra en Nueva York

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump (2017-2021) preside la lista de testigos en un juicio civil en una demanda en su contra por difamación presentada por la escritora E. Jean Carroll, que sostiene que él la violó en la década de los noventa, en un proceso que está previsto comience el 25 de abril en Nueva York y que se extienda por una semana.



La lista de testigos incluye además al conocido periodista de la cadena CNN Anderson Cooper y el editor de la revista New York, David Haskell, que entrevistaron a la denunciante, y una amiga de Carroll a quien ella contó sobre la presunta violación, que habría ocurrido en los vestidores de la tienda Bergdorf Goodman de la Quinta Avenida, a mediados de la década de 1990.



Carroll, que lo acusa en este caso por difamación (no por la violación, que se ve en otro caso), también es una potencial testigo, según documentos legales presentados a la corte este jueves y citados por los medios.



Trump enfrenta juicio con nuevo abogado, Joseph Tacopina, que ha señalado hoy, en un giro en este caso, que su cliente está dispuesto a proveer su ADN para ver si coincide con la muestra encontrada en el vestido de Carroll, quien asegura no haber lavado la pieza desde entonces.



No obstante, ha puesto una condición: que se les entreguen "de inmediato" las páginas que faltan del informe de ADN que se realizaron previamente al vestido, antes de que el expresidente entregue su ADN, señala el periódico Law & Crime.



Tacopina ha señalado en una carta al juez Lewis Kaplan, de la corte federal en Manhattan, que preside el caso, que faltan páginas en el informe de ADN adjunto a la demanda original de Carroll, presentada en el Tribunal Supremo de Manhattan en el 2020.



En enero de 2020 la abogada de Carroll había pedido al entonces presidente que se sometiera "a un examen físico” para proporcionar una “muestra de células bucales, sanguíneas o de piel” para el ADN.



La defensa del exmandatario indicó además en la carta que la escritora está “usando el informe de ADN para litigar este caso en público e insinuar que el ADN de Trump está en el vestido”.



La autora de 79 años, que también entregó a la corte su lista de testigos, mantiene una batalla legal por difamación contra Trump, de 76, después de que éste negara haberla violado y hubiera pronunciado lo que considera "falsas acusaciones" sobre ella después de publicar en 2019 su relato del alegado incidente en un libro y en un artículo de una revista.



A esa demanda se suma otra por la presunta violación, que Carroll interpuso el pasado noviembre cuando entró en vigor la nueva Ley de Supervivientes Adultos de Nueva York, que abre un periodo de un año en el estado para buscar justicia por delitos sexuales hasta ahora prescritos.



El juez aún debe decir si consolidará las dos demandas que Carroll ha presentado contra Trump.