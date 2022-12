EE.UU. pide a Australia extraditar a sospechoso de entrenar militares chinos

Estados Unidos reclamó este viernes a Australia la extradición de un exmarine, detenido en la nación oceánica a petición del país norteamericano que le acusa de entrenar a militares chinos, informan fuentes judiciales.



El caso fue abordado hoy en una breve vista en un tribunal penal de la ciudad de Sídney, en la que el acusado, identificado como Daniel Edmund Duggan, compareció por videoconferencia desde prisión, confirmó a EFE el tribunal por correo electrónico.



Duggan, quien renunció a su nacionalidad estadounidense en 2017 y actualmente ostenta la australiana, no solicitó la libertad provisional, precisó la fuente.



En esa audiencia, el abogado Trent Glover, quien representa a Estados Unidos, indicó que se realizó una solicitud formal para la extradición de Duggan, quien fue piloto de los Marines de Estados Unidos durante más de una década antes de mudarse a Australia, informa el diario Sydney Morning Herald.



El exmilitar fue detenido por las autoridades australianas el 21 de octubre en la ciudad de Orange, a unos 200 kilómetros al oeste de Sídney, a petición de Estados Unidos por la acusación de conspirar al violar supuestamente la ley de exportación de servicios de defensa y la ley para el control de la exportación de armas.



Washington acusa a Duggan de dar entrenamiento militar entre los años 2010 y 2012 -mientras tenía la nacionalidad estadounidense- a pilotos del Ejército Popular de Liberación chino a través de una escuela de pilotos en Sudáfrica, según documentos que datan de 2017 y hechos públicos la semana pasada.



Por su parte, el abogado de Duggan, Dennis Miralis, declaró hoy a la salida del tribunal que su representado "rechaza" los cargos y que el delito del que EE.UU. le acusa no existe en Australia, indica Sydney Morning Herald.



La detención de Duggan, de 54 años, se produjo después de que la cadena pública británica BBC denunciara a mediados de octubre que Pekín intenta atraer a expilotos británicos para que adiestren militarmente a miembros del Ejército Popular de Liberación, a cambio de "lucrativos paquetes" económicos.



Por su parte, el diario The Australian informó a posteriormente que "algunos australianos" formaban parte de un grupo de unos 30 pilotos, en principio la mayoría británicos, reclutados por el Ejército chino a través de una escuela de vuelo sudafricana.



A raíz de la denuncia periodística, el Gobierno de Australia anunció en noviembre una revisión de sus políticas de defensa, aunque evitó a precisar si algún nacional está implicado en estos entrenamientos.