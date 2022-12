Suspenden a cinco miembros de las tropas niponas por un caso de abuso sexual

Las Fuerzas de Autodefensa (Ejército) de Japón suspendieron indefinidamente a cinco de sus miembros y durante seis meses a uno de sus comandantes por un caso de abuso sexual a una exintegrante del mismo, según informaron este jueves.



La suspensión se produjo después de que la exmilitar Rina Gonoi, de 23 años, denunciara el pasado agosto que fue objeto de acoso sexual, incluidos comentarios explícitos a diario y de otras formas de abuso desde otoño de 2020 hasta el verano de 2021, incluida la obligación de tirarse al suelo en un dormitorio durante un entrenamiento.



En esa ocasión, varios compañeros habían presionado su cuerpo contra ella, obligándole a abrir las piernas mientras que otros miraban y se reían sin tratar de parar la situación.



Además de las suspensiones indefinidas, el Ejército cesó al comandante de la compañía durante seis meses por no investigar lo ocurrido y efectuó una advertencia a otro teniente por haber hecho comentarios sexuales a Gonoi y pedirle que se quitara la ropa.



El pasado septiembre, el general al mando de las tropas niponas, Yoshihide Yoshida, se disculpó también públicamente por este caso y dijo que sentía el dolor que sufrió la militar "durante mucho tiempo" además de comprometerse a tomar pedidas para que este tipo de situaciones no se repitan.



"Finalmente recibí una disculpa de la parte superior de la Fuerza Terrestre de Autodefensa. Continuaré haciendo todo lo posible para asegurarme de que los perpetradores me pidan disculpas directamente. No doblegaré mi voluntad y viviré con fuerza de ahora en adelante", publicó entonces Gonoi en sus redes sociales.



Otras mujeres integrantes de la unidad también habían sido acosadas sexualmente según una investigación, cuyas conclusiones se publicarán próximamente.