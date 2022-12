Zelenski confirma que Kiev sufrió un ataque masivo con drones

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, confirmó este miércoles que Kiev y la región homónima han sufrido una ataque masivo ruso con drones fabricados en Irán que, en principio, sólo han causado daños materiales.



"Esta mañana los terroristas (rusos) empezaron con (el lanzamiento de) 13 (drones) Shahed. Los 13 fueron derribados por nuestros ucranianos" antes de que llegaran a tomar tierra, aseguró Zelenski en un video mensaje colgado en su cuenta de Telegram.



"Bien hecho, estoy orgulloso, queridos ciudadanos, les agradecemos el trabajo hecho y no se olviden de las sirenas", dijo Zelenski al recomendar a los kievitas que recurran a los refugios cuando escuchen las alarmas antiáreas.



La capital ucraniana ha sufrido esta madrugada un nuevo ataque del Ejército ruso y se han escuchado explosiones en el distrito de Shevchenkiv, en el centro de la ciudad, informó el alcalde de la ciudad, Vitaliy Klitschko, en su cuenta de Telegram.



También dijo que en la región de Kiev y sobre la capital las fuerzas de defensa aérea ucraniana habrían logrado derribar más de una decena de drones del tipo "shahed", de fabricación iraní, lanzados por los rusos.



El medio local Ukrainska Pravda dijo, por su parte, que se han producido "múltiples explosiones" en la capital ucraniana y la región homónima en las últimas horas y precisa que al parecer el ataque se ha efectuado con los drones "shahed".



También, el responsable de la administración regional de Kiev, Oleksiy Kuleba dijo que "la mañana en la capital y la región de Kiev comenzó con un ataque de la Federación Rusa con drones 'shahed'".



"La mayoría de los drones fueron derribados por las fuerzas de defensa aérea en la región", precisó el responsable administrativo, según medios locales.



Posteriormente, las fuerzas ucranianas informaron de que la defensa aérea de la capital seguía operativa y a primera hora de la mañana habrían logrado derribar inicialmente once de esos aparatos, aunque después precisaron que fueron trece.



Según informaciones preliminares, los restos de uno de los drones dañaron dos edificios administrativos en el distrito central capitalino de Shevchenkiv.



"Gracias al trabajo efectivo de las unidades de defensa aérea y guerra electrónica, ya se han destruido 13 drones kamikaze", dijo Serhii Popko, jefe de la Administración Militar de la ciudad de Kiev, en su cuenta de Telegram.



Además de los dos edificios administrativos, una casa privada resultó dañada en el ataque de aviones no tripulados en la región.