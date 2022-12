Rusia aumenta producción de las "más poderosas" armas destrucción

El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitri Medvédev, advirtió hoy que Rusia aumenta la producción de las "más poderosas" armas de destrucción para contrarrestar la supuesta amenaza de Occidente.



"Nuestro enemigo se ha atrincherado no solo en la provincia de Kiev de nuestra pequeña Rusia. Está en Europa, América del Norte, Japón, Australia, Nueva Zelanda y una gran cantidad de otros lugares (...)", escribió el expresidente de Rusia en su cuenta de Telegram.



"Por lo tanto, estamos aumentando la producción de los medios de destrucción más poderosos. Incluidos los basados ​​en nuevos principios", sostuvo, sin revelar más detalles.



Medvédev descalificó al secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Oleksiy Danílov, al que calificó de "pseudo-ucraniano con apellido ruso" y quien declaró anoche en la cadena de televisión NTA que Ucrania es capaz de todo para defenderse.



"No preguntaremos a nadie sobre lo que se concierne a nuestros intereses, es decir sobre dónde y cuándo golpear al enemigo. Pore el enemigo está con nosotros, empezando por las fronteras en nuestro territorio hasta Vladivostok", afirmó Danílov, según la agencia UNIAN.



El secretario del Consejo de Seguridad Nacional se refería al ataque esta semaa contra bases aéreas rusas muy en el interior de Rusia con drones de fabricación soviética atribuidos por Moscú a Ucrania.



Las declaraciones de Medvédev se producen después de que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, afirmara el viernes en Biskek que Rusia podría pensar en adoptar en su doctrina nuclear la teoría del "ataque preventivo", que actualmente no existe en los planes adoptados por el Kremlin sobre el uso de armas nucleares.



Putin sostuvo que en Estados Unidos "se describe un ataque preventivo" en sus estrategias, pero que en Rusia "es diferente".



"Nuestra estrategia formula una respuesta a un ataque", dijo.



"Si un adversario potencial piensa que es posible utilizar la teoría de un ataque preventivo, mientras que nosotros no lo hacemos, entonces esto nos empuja a reflexionar sobre las amenazas que nos plantean tales ideas en las doctrinas de defensa de otros países", indicó.