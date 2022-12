Concluye la toma rehenes en la ciudad alemana de Dresde con la detención de un sospechoso

La Policía alemana confirmó la detención hoy de un hombre que había tomado esta mañana como rehenes a dos personas en una droguería en un centro comercial en la ciudad de Dresde, en el este del país.



Un portavoz de la policía señaló que los dos rehenes aparentemente se encuentran bien y no precisó el estado del sospechoso que, según los medios, resultó herido.



"La toma de rehenes ha concluido, el operativo todavía no", agregó, y precisó que la zona todavía no es accesible debido a los trabajos de investigación.



Según el diario "Bild", el agresor se encuentra gravemente herido y no está en condiciones de responder a un interrogatorio.



Agrega que de momento no está claro si se autolesionó o si resultó herido durante la detención.



El hombre, de nacionalidad alemana, mató esta mañana a su madre, de 62 años, en un barrio a unos siete kilómetros del centro de la ciudad, indica la publicación.



Después trató de irrumpir en la emisora Radio Dresden, pero a pesar de disparar contra la puerta de incendios de la entrada principal, no logró acceder.



"Afortunadamente, todo el personal pudo ponerse a salvo", declaró al diario el responsable de Radio Dresden, Tino Utassy, quien alertó a la policía.



A llegar los agentes, el sospechoso huyó en su vehículo y se atrincheró en una droguería en el centro comercial Altmarktgalerie, donde tomó a una mujer y a un menor como rehenes.



"La Policía de Dresde está llevando a cabo un operativo en el centro de la ciudad de Dresde. El trasfondo es la sospecha de una toma de rehenes. En este contexto, la Altmarktgalerie y las zonas adyacentes están siendo evacuadas. Actualmente el acceso no es posible", señalaban las fuerzas de seguridad esta mañana en un comunicado.



La policía cerró el acceso al centro comercial y al Striezelmarkt, el mercadillo navideño, y pidió a la población evitar la zona.