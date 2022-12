Corea del Norte dice que erradicar la covid fue una "gran victoria" este año

El principal diario de Corea del Norte, el Rodong Sinmun, publicó un editorial afirmando que haber erradicado la covid del país, tal y como asegura haber logrado el régimen, ha sido la "gran victoria" lograda por el pueblo norcoreano este año y destaca que la gestión del líder Kim Jong-un fue clave para lograrlo.



"La gran victoria lograda por nuestro pueblo este año fue, sobre todo, fruto de la destacada capacidad de liderazgo del respetado secretario general (Kim Jong-un), quien implementó las políticas antiepidémicas de la manera más ágil y científica y movilizó a todo el Partido (de los Trabjadores), a todo el Estado y a todo el pueblo para hacerlo realidad", reza la pieza.



El texto asegura que "con gran predisposición y una fuerte determinación, (Kim) estableció las restricciones para la cuarentena del país adoptando medidas preventivas y estrictas desde el primer brote del malicioso virus".



Hasta el pasado mayo, Corea del Norte aseguró no haber detectado un solo caso de covid y estar completamente libre del patógeno gracias al extremo aislamiento que adoptó el país desde febrero de 2020.



"En plena turbulencia sanitaria mundial, nuestro país estableció un nuevo récord al lograr mantener el periodo más largo de cuarentena en la historia del mundo al haber prevenido la entrada del virus maligno durante dos años y tres meses", asegura el artículo.



Pese a lo estricto del planteamiento para controlar sus fronteras, principalmente la más porosa, la que comparte con China, la mayoría de expertos considera que el virus debió entrar antes en territorio norcoreano.



Tras detectar la presencia del virus en mayo, el régimen publicó a diario datos que no se correspondían en absoluto con lo experimentado por otros países y que mostraba que en apenas ocho semanas casi un 20 % de la población había experimentado "fiebres" (el término usado por el régimen, dada su falta de capacidad para hacer tests) y que el número de muertos fue de apenas 74 en un país donde nadie estaba vacunado.



Semanas después de que la alianza para la vacunación GAVI afirmara que el país había recibido -sin precisar cuántas ni de qué tipo- en junio vacunas procedentes de China, el régimen sugirió que el virus penetró en el país debido a que ciudadanos norcoreanos tocaron unos pasquines de propaganda que suelen envían en globo activistas desde Corea del Sur.



Y apenas tres meses después de haber detectado por primera vez la covid, en agosto, Kim Jong-un declaró repentinamente la "victoria" sobre el virus, y desde entonces Pionyang no ha informado de un solo contagio.