Rusia prepara una guerra larga mientras cada vez más rusos quieren negociar

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, prepara al país para una guerra larga cuando, según encuestas independientes, cada vez más rusos están a favor de negociar con Ucrania, que quiere aprovechar la iniciativa sobre el terreno durante el invierno y evitar una pausa operativa hasta la primavera.



"Queda mucho trabajo de liberación de territorios", afirmó hoy el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en rueda de prensa, en alusión a partes de las autoproclamadas repúblicas de Dontesk y Lugansk y de regiones de Jersón y Zaporiyia que "ingresaron en Rusia y fueron nuevamente ocupadas por tropas ucranianas".



La víspera Putin admitió que las operaciones militares en Ucrania podrían convertirse en un "proceso prolongado", pero que lo importante es que en Rusia "han aparecido nuevos territorios".



RUSIA DICE QUE NO TRATA DE SUMAR NUEVOS TERRITORIOS



"No se trata de eso", contestó Peskov a la pregunta de si Rusia puede conquistar nuevos territorios, para añadir una frase que deja esa posibilidad abierta: "Por lo menos no ha habido ninguna declaración al respecto".



Según el estadounidense Instituto de Estudio de la Guerra (ISW, en sus siglas en inglés) Putin "está sentando las condiciones para una prolongada guerra de conquista en Ucrania".



El ISW destacó que Putin de hecho "se comparó favorablemente con el zar ruso Pedro el Grande al señalar que Rusia ahora controla el mar de Azov, por el que también luchó Pedro el Grande", lo que demuestra que sus objetivos en Ucrania son "abiertamente imperialistas y aún maximalistas".



LOS RUSOS DE A PIE CADA VEZ MÁS A FAVOR DE NEGOCIACIONES



Aunque las declaraciones de las autoridades rusas muestran el propósito de Moscú de continuar su campaña militar, la población del país se pronuncia mayoritariamente a favor de entablar negociaciones de paz de Ucrania, según una encuesta efectuada por el Centro Levada, declarado agente extranjero en Rusia.



Según un sondeo del Centro Levada, el 52 % de los encuestados en noviembre pasado -el 44 % en agosto- se pronunció por el comienzo de negociaciones de paz con Ucrania, con la particularidad de que más de la mitad de ellos señaló que estas deben iniciarse cuanto antes.



Entre los rusos de entre 18 y 24 años participantes en el sondeo, el 68 % se manifestó a favor de entablar conversaciones de paz con Ucrania.



UCRANIA CONDICIONA NEGOCIACIONES A RETIRADA TOTAL DE RUSIA



Mientras, Kiev rechaza cualquier negociación con Moscú si las tropas rusas no abandonan la totalidad del territorio ucraniano, incluida la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014.



El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha declarado que Moscú busca congelar los combates en Ucrania "al menos por un breve período de tiempo para reagrupares, recuperarse... e intentar lanzar una gran ofensiva la próxima primavera".



De acuerdo con el ISW, opinión que comparte el mando militar de Ucrania, una pausa operativa favorecería más a las tropas rusas, que a las ucranianas, que llevan la iniciativa en el frente sur y parte del este.



EL EJÉRCITO RUSO INFORMA DE PROGRESOS EN DONETSK



El Ejército ruso continúa avanzando en la región de Donetsk, en dirección a la localidad de Limán, aseguró este jueves el portavoz del Ministerio de Defensa ruso, Ígor Konashénkov.



Desde hace varios días los militares rusos llevan informando sobre avances en dirección a Limán, aunque esta información no ha sido confirmada por fuentes ucranianas, que reconocen no obstante cruentos combates en varios puntos del frente de Donetsk.



La localidad de Limán estuvo bajo control ruso durante varios meses y fue recuperada por las fuerzas ucranianas a principios de octubre.



UCRANIA APUESTA POR LOS DRONES



Tras los ataques con drones de este lunes y martes contra aeródromos militares situados en la retaguardia profunda de Rusia, la artillería antiaérea de un buque ruso derribó hoy un dron ucraniano que volaba junto a la base de naval de Sebastopol, según el gobernador ruso de ese puerto en la península de Crimea, Mijaíl Razvozháev.



El mayor ataque contra Sebastopol se produjo el pasado 29 de octubre pasado, cuando, según Moscú, fueron utilizados nueve drones aéreos y siete marinos, todos los cuales fueron destruidos por los sistemas de defensa.



Las autoridades ucranianas no reivindicaron la autoría de la acción, que causó daños a cuatro buques de acuerdo a las informaciones difundidas por Kiev.



El ministro de Defensa Ucrania, Oleksiy Reznikov, destacó hoy el carácter operativo del procedimiento con que la Fuerzas Amadas del país están incorporando distinto tipos de drones.



"Si antes el Ejército aceptaba uno o dos modelos de drones al año, en los últimos 30 días han sido incorporados al servicio siete tipos de drones de fabricación ucranianas", escribió en su página de Facebook.