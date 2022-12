El Kremlin no ve el intercambio de presos como paso hacia mejora de lazos con EEUU

El Kremlin consideró hoy que las negociaciones entre Rusia y EEUU que condujeron al intercambio de la baloncestista estadounidense Brittney Griner por el traficante de armas ruso Víktor But no pueden considerarse un paso hacia una mejora de las relaciones entre ambos países.



"Estas negociaciones trataron exclusivamente el tema de intercambio, probablemente sea erróneo sacar conclusiones hipotéticas de que esto podría ser un paso hacia la superación de la crisis que tenemos actualmente en las relaciones bilaterales", señaló el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, al diario Izvestia.



"No, las relaciones bilaterales continúan en un estado lamentable", señaló.



El jueves Rusia y EEUU efectuaron en el aeropuerto de Abu Dhabi el intercambio de But por Griner, quienes cumplían condenas en instituciones penitenciarias de EEUU y Rusia por tráfico de armas, y tenencia y contrabando de drogas, respectivamente.



But ya se encuentra en Moscú desde anoche y su esposa, Alla dijo hoy a la agencia oficial TASS que está muy agotado tras no haber dormido durante tres días, pero agradecido por el buen trato que recibió por parte de los agentes estadounidenses que le llevaron al punto de entrega en Abu Dhabi.



Peskov, que no quiso revelar detalles del intercambio más allá de que los servicios especiales de los dos países estaban implicados, afirmó que el Kremlin le desea a But una "rápida recuperación".



"Lo más importante es que un ciudadano ruso, que estuvo privado de libertad en EEUU durante 14 años, en lo que fue un encarcelamiento absolutamente ilegal, ha vuelto a casa", recalcó.